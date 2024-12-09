Min Philips OneBlade barberer ikke så tæt som forventet

For at få de bedste resultater fra din Philips OneBlade skal du sørge for at følge de korrekte instruktioner vedrørende brug. Her er nogle nyttige tips til barbering med OneBlade.



1. Rens huden, før du bruger OneBlade.



2. Anbring skæret fladt på huden for at sikre fuld kontakt.



3. Bevæg altid apparatet imod hårenes vækstretning.



4. Bevæg apparatet i lange strøg, mens du trykker let ned på det.



5. Hvis du ønsker det, kan du også bruge OneBlade med barberskum eller gel, og den kan også bruges i brusebadet.