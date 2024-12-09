Min Philips OneBlade barberer ikke så tæt som forventet
Hvis du ikke er tilfreds med resultaterne for din Philips OneBlade, kan du læse vores råd til fejlfinding nedenfor for at løse problemet. Bemærk, at OneBlade er designet til at efterlade lidt plads mellem skæret og huden, hvilket gør den til det perfekte kompromis mellem en tæt og en hudvenlig barbering.
Philips OneBlade er designet til at trimme ansigtshår og skægstubbe for at skabe et velplejet look samtidig med, at huden føles behagelig. Hvis du er på udkig efter en tæt, ren barbering hver dag, anbefaler vi en af vores relevante Philips-shavere til ansigtet.
For at få de bedste resultater fra din Philips OneBlade skal du sørge for at følge de korrekte instruktioner vedrørende brug. Her er nogle nyttige tips til barbering med OneBlade.
1. Rens huden, før du bruger OneBlade.
2. Anbring skæret fladt på huden for at sikre fuld kontakt.
3. Bevæg altid apparatet imod hårenes vækstretning.
4. Bevæg apparatet i lange strøg, mens du trykker let ned på det.
5. Hvis du ønsker det, kan du også bruge OneBlade med barberskum eller gel, og den kan også bruges i brusebadet.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:QP1924/24 , QP2734/23 , QP2834/23 . Klik her for at vise flere produktnumre ›