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Min Philips OneBlade barberer ikke så tæt som forventet

Hvis du ikke er tilfreds med resultaterne for din Philips OneBlade, kan du læse vores råd til fejlfinding nedenfor for at løse problemet. Bemærk, at OneBlade er designet til at efterlade lidt plads mellem skæret og huden, hvilket gør den til det perfekte kompromis mellem en tæt og en hudvenlig barbering.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/24 , QP2734/23 , QP2834/23 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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