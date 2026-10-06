Jeg opnår ikke de forventede resultater med min Philips Lumea

Philips Lumea er ikke velegnet til alle. Se tabellerne over hudfarve og hårfarve i brugervejledningen (som også er tilgængelig online), og læs de vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt for at finde ud af, om Lumea er velegnet til dig.

Uegnede farver kropshår: Behandling med Lumea er ikke effektiv, hvis du har lysblondt, gråt, rødt eller hvidt hår, da hår med disse farver ikke absorberer nok lys.

Uegnede hudfarver: Du kan ikke bruge Lumea, hvis du har mørkebrune til mørke hudtoner, da disse hudfarver nemmere absorberer lys, hvilket kan resultere i smerter, rødmen eller forbrændinger.

Bemærk: Hårfarve og hudfarve kan variere forskellige steder på kroppen. Selvom ét kropsområde kan være uegnet til behandling med Lumea, kan et andet område være velegnet på grund af en anden hudfarve eller farve kropshår.