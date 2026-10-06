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Philips-support

Jeg opnår ikke de forventede resultater med min Philips Lumea

Hvis du ikke er tilfreds med hårfjerningsresultaterne med din Philips Lumea, skal du følge disse retningslinjer: 

  • Tjek, om Philips Lumea er velegnet til dig
  • Følg behandlingsplanen
  • Fjern hår før hver behandling
  • Brug de korrekte indstillinger for lysstyrke
  • Sørg for ensartet behandlingsdækning
  • Sørg for, at din Lumea er ren
  • Opbevar din Lumea på et tørt sted 

Læs videre for at få flere oplysninger. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRI983/00, BRI938/00, BRI931/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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