Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Hvis du bemærker, at belægningen på din Philips Airfryer skaller af, kan der være en årsag. Læs her for at selv at løse dette problem.
Nogle pletter kan forekomme i gryden eller kurven i din Philips Airfryer, hvis belægningen utilsigtet berøres eller ridses (f.eks. under rengøring med skrappe rengøringsværktøjer og/eller ved indsætning af kurven). Det er på ingen måde skadeligt, da alle materialer, der anvendes i din Philips Airfryer, er fødevaresikre.
Bemærk: Undgå at rengøre din Airfryer med skrappe rengøringsværktøjer (f.eks. metalskrubbere, hårde børster), og sæt forsigtigt kurven i.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›