Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af

Nogle pletter kan forekomme i gryden eller kurven i din Philips Airfryer, hvis belægningen utilsigtet berøres eller ridses (f.eks. under rengøring med skrappe rengøringsværktøjer og/eller ved indsætning af kurven). Det er på ingen måde skadeligt, da alle materialer, der anvendes i din Philips Airfryer, er fødevaresikre.



Bemærk: Undgå at rengøre din Airfryer med skrappe rengøringsværktøjer (f.eks. metalskrubbere, hårde børster), og sæt forsigtigt kurven i.