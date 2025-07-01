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Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af

Hvis du bemærker, at belægningen på din Philips Airfryer skaller af, kan der være en årsag. Læs her for at selv at løse dette problem.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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