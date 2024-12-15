Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke

Skuffen er ikke helt lukket

Nogle Airfryer-modeller har en funktion til registrering af gryden. Denne funktion slukker for varmelegemet og blæseren, når Airfryer-beholderen fjernes.

Sørg for, at du har sat beholderen i Airfryeren, og at skuffen er helt lukket. Ellers tænder din Airfryer ikke.

Mekanismen til registrering af beholdere kan være defekt

Fjern beholderen fra Airfryeren, og kontrollér, om der er revner/skader på plastikdelene, især kanterne på beholderen (se billedet nedenfor). Hvis du bemærker skader eller revner, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.



Specielt til modellerne HD9880/HD9875/HD9876 skal du tage Airfryer-beholderen fra skuffen og vende den på hovedet. Modulet til registrering af beholdere er placeret på højre side ved siden af fordybningen på holderen til kurvens håndtag (se billedet nedenfor).



På den ene side er der et lille plastikdæksel (se billedet nedenfor). Hvis det mangler, fungerer registrering af gryden ikke. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte os på www.philips.com/contact, og vi vil med glæde hjælpe dig.

Temperaturen er indstillet for lavt

Hvis du indstiller din Airfryer til at lave mad ved 40 °C eller derunder, kan det se ud som om, at den ikke varmer op (især når den omgivende temperatur svarer til dette).



Kontroller den indstillede temperatur i din Philips Airfryer, og øg den, hvis det er nødvendigt.

Der er ikke indstillet tid, eller tilberedningstiden er for kort (analog Airfryer)

Drej den analoge timer til den ønskede tilberedningstid (se videoen nedenfor). Hvis din ønskede tilberedningstid er mindre end 10 minutter, skal du dreje timeren til ca. 15 minutter og derefter dreje den tilbage til den ønskede kortere tilberedningstid.