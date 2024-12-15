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Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke

Hvis din Philips Airfryer slet ikke tændes eller tændes, men ikke virker eller varmer op, skal du læse vores artikel nedenfor for mulige årsager og løsninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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