Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke
Hvis din Philips Airfryer slet ikke tændes eller tændes, men ikke virker eller varmer op, skal du læse vores artikel nedenfor for mulige årsager og løsninger.
Sørg for, at stikket på din Airfryer er sat korrekt i stikkontakten.
Hvis der er sat for mange apparater i den samme stikkontakt, vil din Philips Airfryer muligvis ikke fungere. Tag de andre apparater ud af stikkontakten, eller brug en anden stikkontakt.
For analoge enheder kan det ske, at timeren tikker, men enheden varmer ikke. Hvis det er tilfældet, skal du sørge for, at stikket på din Airfryer er sat korrekt i stikkontakten.
Skuffen er ikke helt lukket Nogle Airfryer-modeller har en funktion til registrering af gryden. Denne funktion slukker for varmelegemet og blæseren, når Airfryer-beholderen fjernes. Sørg for, at du har sat beholderen i Airfryeren, og at skuffen er helt lukket. Ellers tænder din Airfryer ikke.
Mekanismen til registrering af beholdere kan være defekt Fjern beholderen fra Airfryeren, og kontrollér, om der er revner/skader på plastikdelene, især kanterne på beholderen (se billedet nedenfor). Hvis du bemærker skader eller revner, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Specielt til modellerne HD9880/HD9875/HD9876 skal du tage Airfryer-beholderen fra skuffen og vende den på hovedet. Modulet til registrering af beholdere er placeret på højre side ved siden af fordybningen på holderen til kurvens håndtag (se billedet nedenfor).
På den ene side er der et lille plastikdæksel (se billedet nedenfor). Hvis det mangler, fungerer registrering af gryden ikke. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte os på www.philips.com/contact, og vi vil med glæde hjælpe dig.
Temperaturen er indstillet for lavt Hvis du indstiller din Airfryer til at lave mad ved 40 °C eller derunder, kan det se ud som om, at den ikke varmer op (især når den omgivende temperatur svarer til dette).
Kontroller den indstillede temperatur i din Philips Airfryer, og øg den, hvis det er nødvendigt.
Der er ikke indstillet tid, eller tilberedningstiden er for kort (analog Airfryer)
Drej den analoge timer til den ønskede tilberedningstid (se videoen nedenfor). Hvis din ønskede tilberedningstid er mindre end 10 minutter, skal du dreje timeren til ca. 15 minutter og derefter dreje den tilbage til den ønskede kortere tilberedningstid.
Nedenstående oplysninger gælder kun for modellen NA55x.
Når du bruger den damprelaterede funktion på NA55x Airfryer, og vandtanken ikke er placeret korrekt, eller der ikke er vand i den, vil apparatet registrere den, og ikonet (se billedet nedenfor) begynder at blinke. Sørg for, at der er nok vand i tanken, og skub tanken på plads. Tryk derefter på start/pause-knappen for at starte tilberedningen, hvorefter ikonet forsvinder.
Hvis de tidligere løsninger ikke løser problemet, kan varmelegemet i din Philips Airfryer være defekt. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›