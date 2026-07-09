Philips-support
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Bare rolig, det er normalt for Philips-styleren at afgive en lugt, når den tages i brug første gang. Der er imidlertid måder, hvorpå du kan minimere lugten.
Lugten aftager, når du har brugt styleren et par gange. Hvis der stadig forekommer en lugt, kan du rengøre den med en fugtig klud, når den er kølet ned. Næste gang du bruger den, bør lugten være væk.
Hvis Philips-styleren bliver ved med at afgive en lugt, skal du stoppe med at bruge den og kontakte vores kundeserviceteam i dit land eller medbringe den til det nærmeste Philips-servicecenter.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Klik her for at vise flere produktnumre ›