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Philips-support

Min Philips-styler tænder ikke

Hvis Philips-styleren ikke tænder, kan det skyldes flere årsager. Følg nedenstående trin for at finde ud af, hvorfor styleren ikke vil starte.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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