Philips-support
Min Philips-styler tænder ikke
Hvis Philips-styleren ikke tænder, kan det skyldes flere årsager. Følg nedenstående trin for at finde ud af, hvorfor styleren ikke vil starte.
Kontrollér, om strømforsyningen virker. Hvis den gør, skal du prøve at sætte et andet apparat i stikkontakten for at kontrollere, om strømmen virker.
Sørg for, at stylerens angivne spænding er i overensstemmelse med den lokale spænding.
Hvis ledningen er beskadiget, udskifter vi gerne styleren. Kontakt os.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Klik her for at vise flere produktnumre ›