Philips-support Min Philips-styler tænder ikke

Hvis Philips-styleren ikke tænder, kan det skyldes flere årsager. Følg nedenstående trin for at finde ud af, hvorfor styleren ikke vil starte.

Der kan være strømsvigt eller en defekt strømforsyning Kontrollér, om strømforsyningen virker. Hvis den gør, skal du prøve at sætte et andet apparat i stikkontakten for at kontrollere, om strømmen virker. Philips-styleren er måske ikke beregnet til den spænding, den er tilsluttet Sørg for, at stylerens angivne spænding er i overensstemmelse med den lokale spænding. Ledningen kan være beskadiget Hvis ledningen er beskadiget, udskifter vi gerne styleren. Kontakt os.