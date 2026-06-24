Der kommer støj fra min Philips-espressomaskine

Hvis der er luft i din Philips-espressomaskine, vil du høre en høj lyd, og vandet vil ikke blive trukket fra vandtanken ind i maskinen.



Følg nedenstående trin for at løse dette:

Sluk for maskinen. Tøm vandtanken, og fjern AquaClean-filteret (eller andre evt. vandfiltre). Fyld vandtanken med vand, og sæt den tilbage på plads. Tænd for maskinen. Når maskinen er varmet op, skal du vælge varmt vand og tilberede to til tre kopper varmt vand.

Ryst AquaClean-vandfilteret i fem sekunder. Hold filteret på hovedet i en skål/beholder fyldt med vand, indtil der ikke kommer flere luftbobler. Sæt filteret tilbage i vandtanken, og fyld vandtanken med vand. Sluk og tænd for maskinen for at genstarte den. Vælg varmtvandsindstillingen, og tilbered to til tre kopper varmt vand.

Hvis du bruger et-vandfilter, er her nogle ekstra trin for at sikre, at filteret er korrekt installeret og klar til brug:: Vi anbefaler, at du udskifter AquaClean-vandfilteret hver tredje måned for at undgå tilstopning.