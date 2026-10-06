Der kommer ikke kaffe ud af min Philips-espressomaskine

Hvis din espressomaskine laver en høj lyd, og der ikke kommer vand til vandtanken, skyldes det sandsynligvis indespærret luft.

Følgende trin hjælper dig med at løse problemet:

1. Sluk for maskinen

2. Tøm vandtanken, og fjern AquaClean-filteret (eller et evt. andet vandfilter, som maskinen bruger)

3. Fyld vandtanken med vand, og sæt den tilbage på plads

4. Tænd for maskinen igen. Når maskinen er varmet op, skal du vælge varmt vand og lade 2-3 kopper varmt vand løbe ud



Hvis du bruger et AquaClean-vandfilter, skal du følge disse ekstra trin for at sikre, at filteret er klargjort og korrekt installeret til brug:

1. Ryst AquaClean-vandfilteret i 5 sekunder

2. Hold filteret med bunden i vejret ned i en beholder/skål med vand, indtil der ikke kommer flere luftbobler ud

3. Sæt filteret tilbage i vandtanken, og fyld vandtanken med vand

4. Genstart maskinen ved at slukke og tænde for den igen

5. Vælg varmt vand, og lad 2-3 kopper varmt vand løbe ud



Bemærk: Udskift AquaClean-filteret, hvis du har brugt det i mere end tre måneder. Filteret kan være tilstoppet, hvis det har været brugt i mere end tre måneder.