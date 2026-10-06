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Der kommer ikke kaffe ud af min Philips-espressomaskine

Hvis der ikke løber kaffe ud af din Philips-espressomaskine, henvises til nedenstående mulige årsager og måder, hvorpå du kan løse problemet.

Hvis du bemærker dette første gang, du bruger maskinen, skal du være opmærksom på, at det i dette tilfælde er normalt kun at se et par dråber kaffe. Når du brygger endnu nogle kopper, bør du kunne få den forventede mængde kaffe. 
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP2339/40, EP5549/70, EP5541/50. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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