Der kommer ikke kaffe ud af min Philips-espressomaskine

Hvis der ikke løber kaffe ud af din Philips-espressomaskine, henvises til nedenstående mulige årsager og måder, hvorpå du kan løse problemet.



Hvis du bemærker dette første gang, du bruger maskinen, skal du være opmærksom på, at det i dette tilfælde er normalt kun at se et par dråber kaffe. Når du brygger endnu nogle kopper, bør du kunne få den forventede mængde kaffe.