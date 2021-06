Kaffe løber ikke ud af Philips/Saeco-espressomaskinen

Der er forskellige årsager til, hvorfor der ikke løber kaffe ud af din Philips/Saeco-espressomaskine. Herunder finder du nogle forslag til, hvordan du kan løse problemet selv.

Bemærk: Hvis du bruger maskinen første gang, er det normalt, at der kun løber et par dråber kaffe ud, når du brygger første gang. Bryg endnu et par kopper ad gangen for at optimere udtrækningen af kaffe i forhold til kompaktheden af den malede kaffe.