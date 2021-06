Hvis der ikke er nok kaffebønner eller vand, før du brygger din kaffe, afbrydes brygning, og kaffepulveret kasseres i kaffegrumsbeholderen.

Sørg for at have nok kaffebønner eller vand, før du starter brygningen, for at løse dette problem.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte os for at få hjælp.