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Min Philips-espressomaskine er utæt

Hvis du bemærker en utæthed i din Philips-espressomaskine, skal du prøve at løse dem med nedenstående årsager og løsninger:

1.    Bemærker du, at der lækker vand i drypbakken?
2.    Bemærker du klart vand under maskinen eller på siden af maskinen?
3.    Bemærker du brunlige vandpletter på køkkenbordet eller under maskinen?
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP2339/40, EP5549/70, EP5541/50. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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