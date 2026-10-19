Min Philips-espressomaskine er utæt

Selvom du opfanger skyllevandet fra kaffeudløbet i en kop, vil du altid bemærke at der kommer vand i drypbakken. Det skyldes, at maskinen dræner skyllevand fra indersiden direkte ned i drypbakken under automatisk skylning eller kaffebrygning. Den interne skylning af kredsløbet sikrer maskinens optimale ydeevne.



Automatisk skylning udføres, når maskinen tændes og slukkes, efter brygning af en drik eller efter brug af mælkeskummeren.



Resultatet af dette skyllevand er, at der altid er vand i drypbakken, eller at drypbakken fyldes hurtigere end forventet. Dette indikerer dog ikke, at maskinen er utæt.



Bemærk: Hvis drypbakken er fuld efter brygning af to kopper kaffe, eller hvis drypbakken fyldes med vand i løbet af natten, vil vi råde dig til at kontakte os for at få hjælp.

