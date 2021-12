Der er ingen vandgennemstrømning fra tanken i min Philips-espressomaskine

Indespærret luft kan blokere for vandforsyningen i Philips-espressomaskinen, og dette kan være en af årsagerne til, at der ikke trækkes vand fra vandtanken. Læs videre for at finde alle mulige årsager og forslag til, hvordan du løser problemet.