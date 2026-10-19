Jeg kan ikke sætte bryggeenheden i min Philips-espressomaskine

For at kunne sætte bryggeenheden i, skal du kontrollere, om bryggeenheden er indstillet korrekt i en neutral position, og maskinen er klar.

Bryggeenheden er i neutral position, når pilen på den gule cylinder på siden af bryggeenheden flugter med den sorte pil og "N". Derefter skal den gule krog på siden også indstilles i lodret position (se billedet nedenfor, eller se filmen).



Følg instruktionerne nedenfor for at indsætte bryggeenheden i maskinen:

1. Undlad at sætte bryggeenheden tilbage, og luk lågen. Sæt alle andre dele tilbage i maskinen (drypbakke/beholder til kaffegrums, vandtank).

2. Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder).

3. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for maskinen igen. Du må ikke foretage dig noget, før maskinen er holdt op med at lave lyde. Hvis du åbner lågen/fjerner drypbakken/vandtanken, før maskinen er klar til brug, kan tandhjulet i maskinen være i den forkerte position til at indsætte bryggeenheden.

4. Sæt bryggeenheden i neutral position, før du indsætter den. Sæt bryggeenheden i neutral position ved først at trykke håndtaget ned, indtil det rører bunden af bryggeenheden (se billede 1). Kontroller derefter, om den gule krog er i højeste position. Hvis ikke, skal du skubbe den opad (se billede 2)

5. Åbn lågen, og skub bryggeenheden tilbage i maskinen langs styrerillerne, indtil den låses på plads.

6. Luk lågen, og sluk og tænd for maskinen igen.



Bemærk: Instruktionerne kan variere afhængigt af den specifikke model espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få mere præcis trinvis vejledning.

