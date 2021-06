Før du forsøger at indsætte bryggeenheden, skal du sørge for, at den er sat i neutral position. Bryggeenheden er i neutral position, når pilen på den gule cylinder på siden af bryggeenheden er lige ud for den sorte pil og “N.“. Og den gule krog på siden skal være på højkant (se billedet for reference).

Følg nedenstående trin for at sætte bryggeenheden i neutral position, og sæt den tilbage i maskinen:

Undlad at sætte bryggeenheden tilbage, og luk lågen. Sæt alle andre dele tilbage i maskinen (drypbakke/beholder til kaffegrums, vandtank). Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder). Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for maskinen. Grib ikke ind ved at åbne lågen/fjerne drypbakken/vandtanken, før maskinen er klar til brug. Sæt bryggeenheden i neutral position, før du indsætter den. Sæt bryggeenheden i neutral position ved først at trykke håndtaget ned, indtil det rører bunden af bryggeenheden (se billede 1). Kontroller derefter, om den gule krog er i højeste position. Hvis ikke, så skub den opad (se billede 2) Åbn lågen, og skub bryggeenheden tilbage i maskinen langs styrerillerne, indtil den låses på plads. Luk lågen, og sluk og tænd for maskinen.

Bemærk: Instruktionerne kan variere afhængigt af den specifikke model espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få mere præcis trinvis vejledning.