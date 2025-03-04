Philips-support Min Philips-shaver lækker vand

Det er ikke usædvanligt, at der løber en lille mængde vand ud af din Philips-shaver efter rengøring eller vådbarbering*.

Batteriet og de elektroniske komponenter i shaveren er placeret i et vandtæt, indvendigt kabinet. Det betyder, at de er beskyttet mod vand, der kan trænge ind i shaverens håndtag under rutinemæssig brug.

*Bemærk: Disse oplysninger gælder kun for vaskbare eller vandtætte shavere. Hvis din shaver ikke er vandtæt, skal du altid sørge for, at den forbliver tør. Du kan finde ud af, om din shaver er vandtæt i den tilhørende brugervejledning (også tilgængelig online).

Har du brug for hjælp til din shaver? Hvis du har brug for yderligere hjælp til din Philips-shaver, bedes du kontakte os.