Min Philips-shaver lækker vand

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Det er ikke usædvanligt, at der løber en lille mængde vand ud af din Philips-shaver efter rengøring eller vådbarbering*.
Batteriet og de elektroniske komponenter i shaveren er placeret i et vandtæt, indvendigt kabinet. Det betyder, at de er beskyttet mod vand, der kan trænge ind i shaverens håndtag under rutinemæssig brug.
*Bemærk: Disse oplysninger gælder kun for vaskbare eller vandtætte shavere. Hvis din shaver ikke er vandtæt, skal du altid sørge for, at den forbliver tør. Du kan finde ud af, om din shaver er vandtæt i den tilhørende brugervejledning (også tilgængelig online).
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
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