Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt

For at epilatoren kan fjerne håret korrekt, er det vigtigt at holde den i den rigtige vinkel.



For vores epilatorer med ledning er det bedst at holde epilatoren lodret i en vinkel på 90 grader mod huden. For ledningsfri epilatorer er det bedre at holde epilatoren i en vinkel på 75 grader. Du kan finde flere oplysninger om brug i brugervejledningen til din epilatormodel.



Bevæg epilatorhovedet langsomt hen over huden under epileringen, så lamellerne kan fange hårene. Det bedste resultat opnås ved at bevæge apparatet mod hårenes vækstretning og sørge for, at hovedet er i fuld kontakt med huden.