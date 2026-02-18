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Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt

Hvis Philips-epilatoren ikke fjerner dit kropsbehåring helt, skal du følge vores tip for at forbedre din enheds ydeevne eller se videoen nedenfor om korrekt brug af epilatoren.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRE709/00, BRE749/00, BRE738/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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