Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt
Hvis Philips-epilatoren ikke fjerner dit kropsbehåring helt, skal du følge vores tip for at forbedre din enheds ydeevne eller se videoen nedenfor om korrekt brug af epilatoren.
Den optimale hårlængde til epilering er 3-4 mm. Hvis hårene er længere end det, skal du bruge epilatorens trimmertilbehør til at forkorte hårets længde. Hvis epilatoren ikke leveres med en trimmerkam, skal du barbere hårene af og derefter vente i 7 dage, indtil de er tilstrækkeligt lange til at blive epileret.
Stræk huden ud, mens du epilerer, og bevæg epilatorhovedet langsomt hen over huden, så lamellerne kan fange hårene. Det bedste resultat opnås ved at bevæge apparatet imod hårenes vækstretning, samtidig med at det sikres, at hovedet er i fuld kontakt med huden.
For at epilatoren kan fjerne håret korrekt, er det vigtigt at holde den i den rigtige vinkel.
For vores epilatorer med ledning er det bedst at holde epilatoren lodret i en vinkel på 90 grader mod huden. For ledningsfri epilatorer er det bedre at holde epilatoren i en vinkel på 75 grader. Du kan finde flere oplysninger om brug i brugervejledningen til din epilatormodel.
Bevæg epilatorhovedet langsomt hen over huden under epileringen, så lamellerne kan fange hårene. Det bedste resultat opnås ved at bevæge apparatet mod hårenes vækstretning og sørge for, at hovedet er i fuld kontakt med huden.
Før du bruger epilatoren, skal du altid efterse hovedet og sikre dig, at det ser rent ud. Hvis der sidder hår eller snavs fast i epilatorens pincetskiver, skal du fjerne dem og vaske hovedet før brug. Sørg også for, at huden er ren og tør, før du epilerer.
Hvis du har prøvet ovenstående tip og stadig ikke er tilfreds med din Philips-epilator, bedes du kontakte os.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:BRE709/00, BRE749/00, BRE738/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›