Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer

Varmelegemet er placeret indvendigt i den øverste del af din Airfryer. På grund af den kraftige luftstrøm kan lette ingredienser (f.eks. en skive ristet brød, grøntsager eller frugtstykker) komme ind i varmelegemet på din Philips Airfryer. Fjern maden fra varmelegemet, efter at apparatet er kølet ned.
Bemærk: For at undgå røg under tilberedning af lette ingredienser kan du bruge en af nedenstående tilbehørsdele afhængigt af den Airfryer-model, du har:
- Et snacklåg
- Et stænksikkert låg
- En madkurv
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