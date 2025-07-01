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Philips-support

Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer

Hvis din Airfryer udsender hvid røg, kan du nedenfor se, hvordan du selv løser problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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