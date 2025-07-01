Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer

Hvis du bruger mad med højt fedtindhold, skal du stoppe tilberedningen og bruge en hel håndfuld køkkenrulle til at opsuge olien i bunden af gryden på din Philips Airfryer eller hælde overskydende olie ud. Derefter kan du fortsætte tilberedningen.



Hvis du ofte tilbereder mad med højt fedtindhold, kan du bruge en af nedenstående tilbehørsdele, afhængigt af den model du har:

Et snacklåg

Et stænksikkert låg

En madkurv

Hvid røg påvirker ikke din Philips Airfryer eller tilberedningsprocessen.