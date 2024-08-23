Philips-support Min Sonicare-tandbørste vibrerer for kraftigt

Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.



Sonicare-tandbørster bruger kraftige vibrationer til at rengøre tænderne. Hvis det er din første elektriske tandbørste, kan det tage lidt tid at vænne sig til vibrationerne. Prøv nogle af følgende tip.

1. Reducer intensiteten 3000 – 4000 Series, ProtectiveClean 4100 – 4300, 5500 Series: Vælg mellem lav og høj intensitet ved at trykke en gang på tænd-/sluk-knappen for at tænde tandbørsten, og tryk derefter én gang til inden for 2 sekunder for at ændre intensiteten. Bemærk, at når du bruger tandbørsten første gang, er standardintensiteten indstillet til lav. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 – 7500, 6100 – 6700 Series: Når Smart-børstehoved er sat på håndtaget, vælger det automatisk den anbefalede intensitet. Hvis du vil skifte til en anden intensitet, kan du gøre det ved at trykke på tilstands-/intensitetsknappen, mens du børster. Intensiteten kan ikke ændres, hvis håndtaget slukkes eller sættes på pause. Afhængigt af den tandbørstemodel, du har, kan du justere intensitetsniveauet. Kontrollér, om EasyStart er slået til Hvis din tandbørste er udstyret med EasyStart-funktionen, skal du være opmærksom på, at EasyStart som standard er aktiveret. EasyStart øger langsomt vibrationerne under de første 14 børstninger. Det kan føles, som om vibrationerne er svagere i starten og kraftigere i slutningen af børstecyklussen.

Du kan slukke for EasyStart-funktionen ved at: Sætte tandbørsten i opladeren. Trykke på tænd-/sluk-knappen og holde den nede, mens tandbørsten forbliver i opladeren, indtil du hører et enkelt bip efter 3 sekunder. Slippe tænd-/sluk-knappen. Har du stadig problemer med din tandbørste?

Hvis ingen af disse tip hjælper, kan tandbørsten være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om en reparation eller udskiftning af din tandbørste ved at .



Har du stadig problemer med din tandbørste?Hvis ingen af disse tip hjælper, kan tandbørsten være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om en reparation eller udskiftning af din tandbørste ved at klikke her