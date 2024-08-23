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Min Sonicare-tandbørste vibrerer for kraftigt

Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden.  Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.

Sonicare-tandbørster bruger kraftige vibrationer til at rengøre tænderne. Hvis det er din første elektriske tandbørste, kan det tage lidt tid at vænne sig til vibrationerne. Prøv nogle af følgende tip.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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