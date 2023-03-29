Min Philips-luftrensers filterudskiftningsindikator forbliver tændt

Når du har udskiftet filteret, skal du nulstille filterets levetid manuelt. Hvis den ikke nulstilles, forbliver indikatoren for filterudskiftning tændt.



For at løse dette skal du følge disse trin:

Sæt luftrenseren i stikkontakten Tryk på tænd/sluk-knappen Hold nulstillingsknappen nede i tre sekunder

Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.