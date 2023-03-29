Philips-support
Min Philips-luftrensers filterudskiftningsindikator forbliver tændt
Hvis indikatoren eller lampen for filterudskiftning på din Philips-luftrenser bliver ved med at lyse, skal du læse følgende for at se, hvad du kan gøre for at løse problemet.
Når du har udskiftet filteret, skal du nulstille filterets levetid manuelt. Hvis den ikke nulstilles, forbliver indikatoren for filterudskiftning tændt.
For at løse dette skal du følge disse trin:
- Sæt luftrenseren i stikkontakten
- Tryk på tænd/sluk-knappen
- Hold nulstillingsknappen nede i tre sekunder
Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: AC0820/10R1, AC2220/10, AC0950/10. Klik her for at vise flere produktnumre ›