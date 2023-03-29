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Min Philips-luftrensers filterudskiftningsindikator forbliver tændt

Hvis indikatoren eller lampen for filterudskiftning på din Philips-luftrenser bliver ved med at lyse, skal du læse følgende for at se, hvad du kan gøre for at løse problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: AC0820/10R1, AC2220/10, AC0950/10. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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