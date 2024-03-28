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Philips-support

Jeg kan ikke åbne støvbeholderen på min ledningsfri Philips-støvsuger

Hvis du ikke kan åbne støvbeholderen på din ledningsfri Philips-støvsuger, kan der være en enkel løsning. Kontrollér på røret, hvilken model du har, og find ud af her, hvordan du selv løser problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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