Jeg kan ikke åbne støvbeholderen på min ledningsfri Philips-støvsuger
Hvis du ikke kan åbne støvbeholderen på din ledningsfri Philips-støvsuger, kan der være en enkel løsning. Kontrollér på røret, hvilken model du har, og find ud af her, hvordan du selv løser problemet.
Når du forsøger at åbne støvbeholderen på din ledningsfri støvsuger i 8000- eller 7000-serien, skal du sørge for at følge disse trin:
Sluk for apparatet (billede 1).
Fjern beholderen ved at trykke på knappen, mens du holder apparatet i en vinkel på 45 grader (billede 2).
Følg disse trin, hvis du vil rengøre beholderen:
Løft den farvede del for at få adgang til beholderen (billede 3). Tip: Hvis det er svært at tage denne del af beholderen, kan du banke let på beholderen med hånden for at løsne den farvede del en smule. Det er nemmest at fjerne den, hvis du holder nederst på beholderen med den ene hånd og løfter op i den farvede del med den anden hånd.
Tøm støvbeholderen (billede 4).
Skyl støvbeholderen under vandhanen. Undgå brug af opvaskemaskine (billede 5).
Sørg for, at støvbeholderen er helt tør, før den sættes tilbage (billede 6-7).
Sørg for at justere den fremspringende del på beholderen, før du vipper den på plads.
Du kan få mere detaljerede instruktioner i videoen nedenfor.
Når du forsøger at åbne støvbeholderen på din ledningsfri støvsuger i 5000-serien, du sørge for at følge disse trin:
Sluk for apparatet (billede 2).
Hold apparatet i en vinkel på 45 grader som vist på billede 3. Fjern støvbeholderen ved at trykke på udløserknappen, der er placeret i bunden af beholderen. Tip: Fjern støvbeholderen, mens du holder apparatet lodret, for at undgå at spilde indholdet (billede 4).
Følg disse trin, hvis du vil rengøre beholderen:
Hold i de to blå bulede cirkler på siden af den farvede del, og løft den ud af støvbeholderen (billede 5).
Tøm det opsamlede støv fra støvbeholderen over i en affaldsspand (billede 6).
Sæt cyklonen tilbage i støvbeholderen, og sørg for, at de to dele flugter (billede 7).
Sæt støvbeholderen tilbage ved først at rette filtersiden af spanden ind, før den hænges på plads (billede 8).
Hvis du holder udløseren på den håndholdte enhed, mens støvbeholderen ikke er korrekt justeret, kan den sidde fast eller blive væk. Du kan muligvis se et mellemrum mellem støvbeholderen og motordelen på den håndholdte enhed. For at afhjælpe dette skal du blot skubbe støvbeholderen mod motoren, indtil mellemrummet er fjernet. Sørg for, at justeringen er udført korrekt, før der anvendes kraft.
I videoen nedenfor viser vi dig den korrekte placering af støvbeholderen, og hvordan du løser dette.
Når du forsøger at åbne beholderen på din SpeedPro (Max), skal du sørge for at følge disse trin:
Sluk for apparatet.
Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen på den håndholdte enhed, ved siden af støvbeholderen (billede 1).
Tag låget af, og tøm støvbeholderen (billede 2-3).
Sæt støvbeholderens låg på igen. Den er lukket korrekt, når du hører et klik (se billede 4).
Sæt støvbeholderen tilbage på plads. Den er placeret korrekt, når du hører et klik (se billede 5).
Løste ovenstående løsninger ikke problemet? Du kan kontakte os, hvis du har brug for yderligere hjælp, via www.philips.com/support.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Klik her for at vise flere produktnumre ›