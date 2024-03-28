Jeg kan ikke åbne støvbeholderen på min ledningsfri Philips-støvsuger

Løft den farvede del for at få adgang til beholderen (billede 3). Tip: Hvis det er svært at tage denne del af beholderen, kan du banke let på beholderen med hånden for at løsne den farvede del en smule. Det er nemmest at fjerne den, hvis du holder nederst på beholderen med den ene hånd og løfter op i den farvede del med den anden hånd.