Min Philips AquaTrio-støvsuger laver en høj eller usædvanlig lyd

1. Når du trækker apparatet bagud (se billede A) for at starte rengøringen, kan du høre en kraftig kliklyd. Dette er normalt for apparatet, og der er ingen grund til bekymring.



2. Der kan være hår eller andre forhindringer viklet rundt om mikrofiberbørsterne.

Kontrollér mikrofiberbørsterne for forhindringer, og fjern dem (se billede B).

Sluk for apparatet, og fjern mikrofiberbørsterne ved at dreje dem mod uret. Hvis det er vanskeligt at fjerne børsterne, kan du bruge håndtaget til rensebørsten til at låse dem op. Fjern sammenfiltret hår eller andre forhindringer med fingrene, eller træk bladet på en saks gennem rillen på rullebørsten for at klippe hår og tråde, der er blevet viklet rundt om rullebørsten.

: Sørg for, at rengørings- og opbevaringsstationen er placeret på en flad overflade, og at AquaSpin-mundstykket er placeret midt i bakken.Se vores video nedenfor for at få trinvis vejledning i, hvordan du fjerner mikrofiberbørsterne fra apparatet.Hvis du har kontrolleret alle ovenstående punkter, og din støvsuger stadig frembringer en lyd, kan den have en teknisk fejl. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte os.