Min Philips AquaTrio-støvsuger laver en høj eller usædvanlig lyd

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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?
Kan jeg udskifte batteriet i min trådløse Philips AquaTrio-støvsuger?
Hvornår skal børsterne og filtrene på Philips AquaTrio-støvsugeren udskiftes?
Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?
Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?