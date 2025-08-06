Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke

Trimmeren skal rengøres regelmæssigt for at fungere korrekt. Hår eller snavs kan sætte sig fast i enheden og påvirke dens ydeevne.



Inden rengøring af trimmeren skal du afgøre, om den kan vaskes eller kun er egnet til tørrengøring.



Trimmere, der kan vaskes

Der er påtrykt et vandhane- eller brusersymbol. For at rengøre disse enheder skal du tage tilbehør og skær af og rengøre området under dem med vand.

Brug ikke sæbevand eller rengøringsmidler, da dette kan fjerne det beskyttende olie på skærene og påvirke deres ydeevne. Vask og tør tilbehør separat, før du sætter det på trimmeren igen.



Trimmere, der ikke kan vaskes

Disse enheder har påtrykt et symbol med en overstreget vandhane. Disse apparater må ikke vaskes med vand. Når du fjerner tilbehør, skal du rengøre området under dem med den lille børste, der fulgte med det, eller bruge en vatpind.



Trimmere, der ikke kan vaskes, med tilbehør, der kan vaskes

Nogle Philips-trimmere kan ikke vaskes, men deres tilbehørsdele kan vaskes. For disse enheder skal tilbehøret tages af, før tilbehøret kan vaskes. Sørg for, at tilbehørsdelene er helt tørre, før du sætter dem tilbage på trimmeren.

Se instruktionsvideoen nedenfor for at få mere at vide om, hvordan du rengør sådanne enheder.



Se brugervejledningen til din specifikke model for at få nøjagtige rengøringsinstruktioner.

