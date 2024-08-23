Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke

Hvis tandbørstens batteri ikke er fuldt opladet, skal det muligvis oplades for at få tandbørsten til at vibrere. Vi anbefaler, at du oplader i mindst 24 timer. For at undgå at dette sker igen, kan du lade tandbørsten sidde i opladeren hele tiden.



Hvis du ikke har brugt tandbørsten i en måned eller mere, er batteriet muligvis løbet tør for strøm. Sæt håndtaget i opladeren. Batteriet oplades, men det kan tage et par minutter, før batteriindikatoren lyser. Vi anbefaler, at du oplader tandbørsten i mindst 24 timer.

