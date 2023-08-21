Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion

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Hvis sugefunktionen på din ledningsfrie Philips 8000-støvsuger ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager. Find modelnavnet på din støvsuger på stangen, og find ud af, hvordan du selv løser problemet i de følgende afsnit.
Filteret og/eller cyklonen er snavsede
Hvis filteret og/eller cyklonen (den farvede del i støvbeholderen) er snavset, vil du bemærke, at sugefunktionen forringes. For at løse dette, skal du følge instruktionerne for at rengøre begge dele:
En genstand sidder fast i luftstrømspassagen
En genstand kan sidde fast i luftstrømspassagen. Sørg for, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket ved at følge trinnene i brugervejledningen eller videoen nedenfor.
Kontrollér røret ved at fjerne røret fra hovedapparatet. Kontrollér også, om der sidder genstande fast i den håndholdte enhed. Fjern genstanden i mundstykket eller røret, og start apparatet.
Filteret sidder ikke i apparatet
Hvis filteret ikke sidder i apparatet, kan det skabe problemer med sugefunktionen. Sørg for, at filteret sidder i apparatet og er samlet korrekt. Når du slutter støvbeholderen til apparatet, er det vigtigt først at rette den øverste del af beholderen ind, før den hængsles på plads.
Luftkanalerne på støvsuger- og moppemundstykket er tilstoppede
Hvis luftkanalerne på støvsuger- og moppemundstykket er tilstoppede, kan sugefunktionen. For at løse dette skal du følge de næste instruktioner for at rengøre mundstykket:
Støvbeholderen er fuld
Når støvbeholderen på din Philips-støvsuger er fuld, er sugefunktionen dårligere end normalt. Tøm støvbeholderen for at opnå tilstrækkelig sugefunktion (billede A1-A3).
Filteret er snavset
Hvis filteret er snavset, vil du bemærke, at sugefunktionen forringes. For at løse dette skal du følge de næste instruktioner for at rengøre filteret:
Støvbeholderen og/eller cyklonen er snavset
Hvis støvbeholderen og/eller cyklonen (den farvede del i støvbeholderen) er snavset, vil du bemærke, at sugefunktionen forringes. For at løse dette skal du følge de næste instruktioner for at rengøre begge dele:
Rullebørsten sidder fast
Snavs og hår kan sidde fast under børsten på din ledningsfrie Philips-støvsuger.
Dette kan medføre at rullebørsten sidder fast, og sugefunktionen
forringes. Følg nedenstående trin for at rengøre børsten på din støvsuger:
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1 , FC6823/01R1 , XC8043/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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