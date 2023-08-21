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Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion

Hvis sugefunktionen på din ledningsfrie Philips 8000-støvsuger ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager. Find modelnavnet på din støvsuger på stangen, og find ud af, hvordan du selv løser problemet i de følgende afsnit.

Modeller i 8000-serien

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1 , FC6823/01R1 , XC8043/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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