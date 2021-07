Jeg kan ikke sætte min Philips Airfryer XXL Premium på pause, når jeg laver mad med et Smart Chef-program

Det er ikke muligt at sætte Smart Chef-programmet på pause i din Philips Airfryer XXL Premium, da beregningen af tilberedningstemperatur og -tid ellers ikke vil fungere.



Hvis du har brug for at åbne apparatet under tilberedningen for at kontrollere status for maden eller ryste eller vende den, justeres tilberedningstiden tilsvarende.