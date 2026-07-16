Philips-support Jeg føler smerte eller ubehag, når jeg pumper

Selvom det kan være normalt at opleve en vis ømhed i starten, bør pumpning ikke være smertefuldt. Smerter eller ubehag under pumpning skyldes ofte forkert størrelse på pude/flange, brystbeskytter eller indlæg, forkert placering af pumpen, forkerte sugeindstillinger eller slidte pumpekomponenter.

Pumpning skal føles som en rytmisk, trækkende fornemmelse. Den må ikke føles skarp, brændende, klemmende eller smertefuld.

Smerter og stress kan forstyrre nedløbsrefleksen, hvilket kan gøre udmalkning mindre effektiv. Behagelig pumpning fremmer både mælkestrømmen og din samlede pumpeoplevelse.

Hvis du oplever alvorlige smerter, blødning, revnet hud eller tegn på infektion, skal du stoppe med at bruge pumpen og kontakte en læge.

Trin 1: Kontrollér sugeniveauet Hvis der anvendes et for højt sugeniveau, kan det medføre ubehag, ømhed i brystvorten og smerter under pumpningen. Udmalk mælken behageligt og effektivt ved at pumpe med det maksimalt behagelige sugeniveau. For at finde det maksimale behagelige sugeniveau skal du justere sugestyrken på din motorenhed, indtil du når det højeste niveau, du kan tåle uden smerter, og derefter sænke sugestyrken ét til to niveauer derfra. Det maksimale behagelige sugeniveau varierer fra pumpning til pumpning og tidspunkt på dagen (især mellem dag og nat), så sørg for at justere dine indstillinger, hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis det bliver smertefuldt at pumpe, skal sugestyrken straks reduceres. Trin 2: Kontrollér, om du har taget pumpen korrekt på Forkert placering kan medføre ubehag, smerter og reduceret mælkestrøm. Kontrollér, at: Brystvorten er centreret i puden/flangen eller brystbeskytteren

Puden/flangen eller brystbeskytteren sidder behageligt mod brystet

Pumpen er samlet korrekt

Alle pumpedele er sikkert forbundet Hvis du bruger vores håndfri eller fuldt bærbare pumpe, skal du sørge for, at opsamlingskopperne er placeret korrekt i din bh, før du starter en pumpesession. Trin 3: Kontrollér, at pumpen sidder korrekt En forkert pasform er en af de mest almindelige årsager til smerte under pumpning. Kontrollér, at: Din brystvorte bevæger sig frit under pumpningen

Pumpekomponenterne sidder behageligt

Intet gnider, klemmer, forårsager vedvarende rødmen eller efterlader din brystvorte usædvanligt bleg efter pumpning

Alle puder/flanger, brystbeskyttere eller indlæg har den korrekte størrelse til dig Kun til Philips Avent Natural Care håndfri bærbare og Philips Avent håndfri elektriske brystpumper Størrelsen på din brystvorte kan ændre sig med tiden. Hvis det er blevet ubehageligt at pumpe, selvom det tidligere var en god pasform, kan du overveje at kontrollere størrelsen på din brystbeskytter eller dit indlæg igen. Hvis brystbeskytteren eller indlægget ikke passer korrekt, kan du prøve en anden størrelse. For Philips Avent Natural Care håndfri og bærbare elektriske brystpumpe – se vores artikel med ofte stillede spørgsmål "Hvordan vælger jeg den korrekte størrelse på brystbeskytter/brystvorteindlæg til min bærbare brystpumpe?" For Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe – se vores artikel med ofte stillede spørgsmål "Hvordan vælger jeg den korrekte størrelse på brystbeskytter/brystvorteindlæg?" Trin 4: Kontrollér pumpens dele Slidte eller beskadigede pumpedele kan påvirke komforten og pumpens ydeevne.

Efterse silikonemembranen og andre pumpedele for: Flænger

Revner

Huller

Tegn på slitage eller beskadigelse

Hvis nogen af delene er beskadigede, skal du holde op med at bruge dem og udskifte dem, før du pumper igen. Trin 5: Forbered dig på en behagelig pumpesession At være afslappet og føle sig godt tilpas kan hjælpe med at fremme mælkestrømmen og gøre pumpningen mere behagelig. Før pumpning: Sid i en behagelig stilling

Se på din baby, tænk på din baby, eller hav et billede i nærheden for at fremme mælkestrømmen

Pump i rolige omgivelser, hvis det er muligt

Læg et varmt håndklæde på brystet

Massér forsigtigt brystet, før du pumper

Fuldfør pumpens stimulationstilstand, før der skiftes til udmalkningstilstand Trin 6: Plej de ømme brystvorter Hvis dine brystvorter føles følsomme efter pumpning, skal du: Lade dem tørre mellem hver session

Overveje at bruge creme til brystvorter, hvis det anbefales af din læge

Brug om nødvendigt ammeindlæg eller brystbeskyttere for at reducere friktion Lyt altid til din krop. Hvis smerterne fortsætter, forværres eller opstår under hver pumpesession, skal du stoppe med at bruge pumpen og kontakte en læge. Oplever du stadig ubehag? Hvis du fortsat oplever smerter eller ubehag efter at have fulgt ovenstående trin, skal du: Genlæse brugervejledningen til pumpen

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