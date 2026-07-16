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Jeg føler smerte eller ubehag, når jeg pumper

Selvom det kan være normalt at opleve en vis ømhed i starten, bør pumpning ikke være smertefuldt. Smerter eller ubehag under pumpning skyldes ofte forkert størrelse på pude/flange, brystbeskytter eller indlæg, forkert placering af pumpen, forkerte sugeindstillinger eller slidte pumpekomponenter.

Pumpning skal føles som en rytmisk, trækkende fornemmelse. Den må ikke føles skarp, brændende, klemmende eller smertefuld.

Smerter og stress kan forstyrre nedløbsrefleksen, hvilket kan gøre udmalkning mindre effektiv. Behagelig pumpning fremmer både mælkestrømmen og din samlede pumpeoplevelse.

Hvis du oplever alvorlige smerter, blødning, revnet hud eller tegn på infektion, skal du stoppe med at bruge pumpen og kontakte en læge.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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