Jeg føler smerte eller ubehag, når jeg pumper

Selvom det kan være normalt at opleve en vis ømhed i starten, bør pumpning ikke være smertefuldt. Smerter eller ubehag under pumpning skyldes ofte forkert størrelse på pude/flange, brystbeskytter eller indlæg, forkert placering af pumpen, forkerte sugeindstillinger eller slidte pumpekomponenter.
Pumpning skal føles som en rytmisk, trækkende fornemmelse. Den må ikke føles skarp, brændende, klemmende eller smertefuld.
Smerter og stress kan forstyrre nedløbsrefleksen, hvilket kan gøre udmalkning mindre effektiv. Behagelig pumpning fremmer både mælkestrømmen og din samlede pumpeoplevelse.
Hvis du oplever alvorlige smerter, blødning, revnet hud eller tegn på infektion, skal du stoppe med at bruge pumpen og kontakte en læge.
Hvis der anvendes et for højt sugeniveau, kan det medføre ubehag, ømhed i brystvorten og smerter under pumpningen. Udmalk mælken behageligt og effektivt ved at pumpe med det maksimalt behagelige sugeniveau. For at finde det maksimale behagelige sugeniveau skal du justere sugestyrken på din motorenhed, indtil du når det højeste niveau, du kan tåle uden smerter, og derefter sænke sugestyrken ét til to niveauer derfra.
Det maksimale behagelige sugeniveau varierer fra pumpning til pumpning og tidspunkt på dagen (især mellem dag og nat), så sørg for at justere dine indstillinger, hvis du føler smerte eller ubehag.
Hvis det bliver smertefuldt at pumpe, skal sugestyrken straks reduceres.
Forkert placering kan medføre ubehag, smerter og reduceret mælkestrøm.
Kontrollér, at:
Brystvorten er centreret i puden/flangen eller brystbeskytteren
Puden/flangen eller brystbeskytteren sidder behageligt mod brystet
Pumpen er samlet korrekt
Alle pumpedele er sikkert forbundet
Hvis du bruger vores håndfri eller fuldt bærbare pumpe, skal du sørge for, at opsamlingskopperne er placeret korrekt i din bh, før du starter en pumpesession.
En forkert pasform er en af de mest almindelige årsager til smerte under pumpning.
Kontrollér, at:
Din brystvorte bevæger sig frit under pumpningen
Pumpekomponenterne sidder behageligt
Intet gnider, klemmer, forårsager vedvarende rødmen eller efterlader din brystvorte usædvanligt bleg efter pumpning
Alle puder/flanger, brystbeskyttere eller indlæg har den korrekte størrelse til dig
Kun til Philips Avent Natural Care håndfri bærbare og Philips Avent håndfri elektriske brystpumper
Størrelsen på din brystvorte kan ændre sig med tiden. Hvis det er blevet ubehageligt at pumpe, selvom det tidligere var en god pasform, kan du overveje at kontrollere størrelsen på din brystbeskytter eller dit indlæg igen.
Hvis brystbeskytteren eller indlægget ikke passer korrekt, kan du prøve en anden størrelse.