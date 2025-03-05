ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Min Philips-shaver laver en høj lyd

Hvis din Philips-shaver laver en høj lyd, når du tænder den, er forkert samling den mest sandsynlige årsag. En shaver, der er samlet forkert (f.eks. efter rengøring), vil udsende en raslende lyd, når den bruges.

Følg nedenstående anvisninger for at sikre, at din shaver er samlet korrekt.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XP9407/37, XP9405/31, X9000/10. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Andre nyttige links

Har du brug for hjælp med produktet?

Bestil en reparationGaranti

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted