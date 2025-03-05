Min Philips-shaver laver en høj lyd

Hvert skærhoved består af et skær og en skærm med en holdering, der holder dem fast i shaverenheden (også kendt som skærholderen). Hvert skær og hver skærm udgør et unikt sæt, så sørg altid for at sætte hvert skær tilbage på den respektive skærm efter rengøring. Placér skæret i skærmen med skæret nedad.



Når du bruger samlerammen til at låse skærhovederne fast i skærenheden, skal du sørge for, at de er låst helt på plads. Når samlerammen er sat korrekt på, kan den ikke løftes af, hvis du forsøger at adskille den fra skærenheden.



Hvis din shavermodel har skærhoveder, der passer ind i samlerammen, før den låses fast i skærenheden, skal du sørge for, at hakkene på skærhovederne passer med tapperne på samlerammen (se illustrationen nedenfor).



Se brugervejledningen, der fulgte med produktet, for at få detaljerede oplysninger om fjernelse og genmontering af skærhovederne.