Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Hvis din Philips-shaver ikke barberer så godt som forventet, kan nedenstående fejlfindingstip hjælpe dig med at finde en løsning.
Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste.
Din shavers ydeevne kan være blevet forringet, fordi den skal rengøres. Der kan sidde hår- eller smudspartikler fast i den, hvilket kan få skærhovederne til ikke at fungere korrekt.
For at løse dette problem skal du rengøre shaveren grundigt. Fjern også skærhovederne, og rengør shaveren indvendigt. Se brugervejledningen, eller se videoen nedenfor for at få detaljerede instruktioner til rengøring.
På nogle shavere blinker et symbol for rengøringspåmindelse for at fortælle dig, at shaveren skal rengøres.
Tip: Når du har trykket/klikket for at starte videoen, kan du trykke/klikke på tandhjulsikonet nederst i videoen for at aktivere undertekster for dit sprog.
En anden årsag til, at din shaver muligvis ikke fungerer korrekt, er, at den ikke er samlet korrekt. Se brugervejledningen eller videoen nedenfor for at få en komplet vejledning til, hvordan du samler shaveren igen.
Når du bruger din Philips-shaver, kan du opnå optimale resultater ved at foretage cirkulære bevægelser med shaveren, mens du trykker let, som vist på illustrationen nedenfor.
De nyeste modeller af S7000 og S9000 vil hjælpe dig med at opnå de perfekte cirkulære bevægelser takket være deres bevægelsessensor.
Hvis det er første gang, du bruger en Philips-shaver, skal du huske på, at din hud skal vænnes til den elektriske shaver. Det betyder, at din hud kan føles lidt irriteret i begyndelsen. Giv dig selv en tilvænningsperiode på to til tre uger med din nye Philips-shaver.
Du kan også bruge en blid fugtighedscreme eller en aftershave-lotion for at minimere hudirritation efter barbering.
Barbering af lange hår kan være ubehageligt og kan medføre hudirritation.
Hvis du ikke har barberet dig i et par dage og har et kraftigt skæg, er det en god idé at trimme dit skæg, før du begynder at barbere dig. Denne teknik hjælper også med at reducere barberingstiden.
Nogle Philips-shavere leveres med et trimmertilbehør, som du kan bruge til at trimme dit skæg. Du kan også bruge en almindelig skægtrimmer.
Hvis ingen af disse tip hjælper, kan shaveren være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om reparation eller udskiftning af shaveren.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klik her for at vise flere produktnumre ›