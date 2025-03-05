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Philips-support

Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver

Hvis din Philips-shaver ikke barberer så godt som forventet, kan nedenstående fejlfindingstip hjælpe dig med at finde en løsning.

Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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