Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver

Din shavers ydeevne kan være blevet forringet, fordi den skal rengøres. Der kan sidde hår- eller smudspartikler fast i den, hvilket kan få skærhovederne til ikke at fungere korrekt.



For at løse dette problem skal du rengøre shaveren grundigt. Fjern også skærhovederne, og rengør shaveren indvendigt. Se brugervejledningen, eller se videoen nedenfor for at få detaljerede instruktioner til rengøring.



På nogle shavere blinker et symbol for rengøringspåmindelse for at fortælle dig, at shaveren skal rengøres.



Tip: Når du har trykket/klikket for at starte videoen, kan du trykke/klikke på tandhjulsikonet nederst i videoen for at aktivere undertekster for dit sprog.