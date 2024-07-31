Philips-support Jeg kan ikke sætte mine enheder og Philips Avent-babyalarmen+-appen op

Hvis du ikke kan sætte din Philips Avent Connected-babyalarm og Philips Avent-babyalarm+-appen op, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.

1. Kontrollér Wi-Fi-forbindelsen. Kontrollér, at du har valgt et SSID-netværk, der understøtter 2,4 GHz.

Kontrollér, om Wi-Fi-signalet er stærkt og stabilt. Hvis signalet er svagt, kan du overveje at flytte babyenheden til et andet sted, men ikke længere end 1,5 meter væk fra babyen. Eller nulstil din Wi-Fi-router.

Brug en Wi-Fi-repeater for at få et stærkere signal. Brug det samme SSID (netværksnavnet), og brug den samme adgangskode til routeren og repeateren.

Brug det samme Wi-Fi-netværk til smart-enheden (mobiltelefon) og babyalarmen.

Kontrollér LED-indikatoren på babyenheden. Hvis den blinker rødt (under parring af appen og babyenheden), er den indtastede SSID- eller Wi-Fi-adgangskode forkert. Gentag opsætningsprocessen med den korrekte adgangskode.

Hvis LED-indikatoren på babyenheden lyser konstant rødt, er babyalarmen forbundet til Wi-Fi-routeren, men ikke til internettet. Kontrollér, om du har internetadgang via andre apps som YouTube, Facebook osv. Hvis andre apps ikke reagerer, skal du løse problemet med internetadgang. Hvis der er internetadgang, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Vent 30 minutter, og prøv derefter opsætningsprocessen igen.

Sørg for, at andre enheder ikke forstyrrer babyalarmen. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne, bærbare computere osv. kan forstyrre Wi-Fi-signalet. Prøv en anden placering, eller øg afstanden mellem disse enheder og din babyalarm. 2. Scan QR-koden. Hold din smart-enhed med QR-koden i en passende afstand fra kameraet på babyalarmen. Afstanden skal være fem til 15 cm.

Hvis kameraet stadig ikke kan læse QR-koden, skal du sørge for, at der er nok lys i rummet. Kontrollér displayets lysstyrke, og skift den om nødvendigt.

Hvis nattilstand er aktiveret, skal du slukke for den, justere skærmens lysstyrke og prøve igen. Når babyalarmen har læst QR-koden, hører du en bekræftelseslyd, og babyenhedens statusindikator lyser hvidt. Når babyalarmen har læst QR-koden, hører du en bekræftelseslyd, og babyenhedens statusindikator lyser hvidt. 3. Kontrollér LED-indikatorerne. En hvid LED-indikator viser den babyenhed, der er sluttet til Wi-Fi-routeren. Babyalarmen er klar til at oprette forbindelse til appen.

En grøn LED-indikator viser, at enheden er klar til at blive sluttet til forældreenheden. 4. Tilføj flere enheder og brugere korrekt. Måske er der allerede tre personer, der holder øje med din baby. Appen giver kun tre personer/brugere mulighed for holde øje på samme tid. Hvis du har administratorrettigheder, kan du fjerne adgangen for en af gæsterne for selv at kunne se babyen. 5. Udfør en fabriksnulstilling. Bemærk, at på Philips Avent Premium Connected-babyalarmer (SCD971, SCD973) slettes søvndataene under nulstillingen. Hvis du vil se dataene efter nulstilling, skal du først tage skærmbilleder fra appen lige før nulstillingen.



Følg nedenstående trin for at nulstille: På forældreenheden skal du trykke på tilstandsknappen og knappen til ægte svarfunktion samtidigt i ca. 10 sekunder. Når meddelelsen på skærmen beder om bekræftelse, skal du trykke på Fortsæt. Nulstil babyenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 10 sekunder. LED-indikatoren blinker mellem grøn og orange. Fabriksnulstillingen er fuldført, når LED-indikatoren lyser konstant grønt. Du skal opdatere alle indstillinger, herunder den tilsluttede Wi-Fi-routers SSID (netværksnavnet), adgangskode og brugere af appen. Du kan nu parre babyalarmen med appen igen. 6. Kontakt os Har du stadig problemer med at sætte din Philips Avent Connected-babyalarm op?

Hvis ingen af disse tip hjælper, bedes du kontakte os.