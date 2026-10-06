Min Philips AquaTrio-støvsuger løber hurtigt tør for batteri

Din støvsuger i Philips AquaTrio 7000-serien leveres med to forskellige sugestyrkeindstillinger: Normal vådfunktion (lavt strømforbrug) og intens funktion (højt strømforbrug).



Intens vådfunktion (ikon med to dråber) er til rengøring af ekstra genstridige pletter. Den tilfører mere vand og har en meget kraftig sugestyrke. Baseret på dette bruger apparatet meget hurtigt batteri. Til almindelig daglig brug anbefaler vi, at du vælger den normale vådfunktion (ikon med én dråbe). Driftstiden er op til 30 minutter.