Min Philips AquaTrio-støvsuger løber hurtigt tør for batteri
Hvis din Philips AquaTrio 7000- eller 9000-støvsuger løber tør for batteri for hurtigt, skal du læse vores råd til fejlfinding nedenfor for at løse problemet selv.
Din støvsuger i Philips AquaTrio 7000-serien leveres med to forskellige sugestyrkeindstillinger: Normal vådfunktion (lavt strømforbrug) og intens funktion (højt strømforbrug).
Intens vådfunktion (ikon med to dråber) er til rengøring af ekstra genstridige pletter. Den tilfører mere vand og har en meget kraftig sugestyrke. Baseret på dette bruger apparatet meget hurtigt batteri. Til almindelig daglig brug anbefaler vi, at du vælger den normale vådfunktion (ikon med én dråbe). Driftstiden er op til 30 minutter.
Din Philips 9000-serie leveres med to forskellige sugestyrker. Ved almindelige mængder støv og snavs kan støvsugeren bedst bruges i den laveste indstilling (-). Driftstiden er ca. 45 minutter. Den højere indstilling (+) er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Vær opmærksom på, at batteriet bruges hurtigere i den høje indstilling (driftstid: 25 minutter).
Den højere indstilling på din Philips AquaTrio 9000-serie støvsuger (ikon med to dråber) har en meget stærk sugestyrke og tilfører mere vand. Den skal bruges til at rengøre meget snavsede pletter. Baseret på dette bruger apparatet meget hurtigt batteri (driftstid < 25 min.). Til almindelig daglig brug skal opsætningen af støvsuger og moppe bruges i en lavere indstilling (ikon med én dråbe). Driftstiden er ca. 25 minutter.
Hvis det genopladelige batteri har nået slutningen af sin levetid, skal du bruge et nyt batteri. Det er ikke nødvendigt at kontakte os. Litium-ion-batteripakken (XV1797) fås i vores onlinebutik og er nem at udskifte selv.
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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9385/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›