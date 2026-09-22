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Min Trådløse Philips AquaTrio-støvsuger viser en fejlkode

Læs oplysningerne i vores artikel for at finde ud af, hvad fejlen, ikonet eller informationskoden på displayet på din AquaTrio i 7000- eller 9000-serien betyder, og hvordan du løser problemet.

Se billedet nedenfor.

aquatrio 9000-serien

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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