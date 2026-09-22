Min Trådløse Philips AquaTrio-støvsuger viser en fejlkode

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Læs oplysningerne i vores artikel for at finde ud af, hvad fejlen, ikonet eller informationskoden på displayet på din AquaTrio i 7000- eller 9000-serien betyder, og hvordan du løser problemet.
Se billedet nedenfor.
Se også billedet nedenfor for at identificere ikonerne for fejl- og informationskoderne.
Fejlkoder:
E1
En E1-fejlkode betyder, at dit apparat har en systemfejl. For at løse dette skal du tage apparatet ud af adapteren og derefter sætte apparatet i adapteren igen. Prøv derefter at genstarte apparatet. Hvis løsningen ikke fungerer, skal du tage apparatet med til et Philips-servicecenter eller kontakte os.
E2
En E2-fejlkode (kan se ud som 53, når den vender på hovedet) betyder, at temperaturen i det rum, hvor apparatet bruges, opbevares eller oplades, er for lav. Sørg for, at temperaturen i rummet er over 5 °C. Hvis apparatet bruges og opbevares ved den korrekte temperatur og stadig viser fejlkoden, skal du kontakte os.
E3
En E3-fejlkode betyder, at temperaturen i det rum, hvor apparatet bruges, opbevares eller oplades, er for høj. Sørg for, at temperaturen i rummet er under 35 °C. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys eller høje temperaturer (i nærheden af varme komfurer, i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer). Hvis apparatet bruges og opbevares ved den korrekte temperatur og stadig viser fejlkoden, skal du kontakte os.
Informationskoder:
i1
En i1-informationskode betyder, at tanken til snavset vand i din støvsuger i Philips 7000-serien er fuld. Tøm den.
i3
En i3 informationskode (kan se ud som !E, når den vender på hovedet) betyder, at AquaSpin-mundstykket på din støvsuger i Philips 7000-serien sidder fast. Dette er en sikkerhedsafbrydelse. Kontroller, om der f.eks. sidder et strømkabel eller et stykke legetøj fast i mundstykket. Kontroller også børsterne, lejerne, motordelene og hætterne for at se, om der sidder hår eller andre forhindringer, og fjern dem. Hvis der ikke er nogen forhindringer, kan det løse problemet at slukke og tænde for apparatet.
i5
En i5 informationskode (kan se ud som !2, når den vender på hovedet) betyder, at luftindsugningsåbningerne i din støvsuger i Philips 7000-serien er blokeret. De såkaldte luftindsugningsåbninger er placeret i mundstykket. Kontroller dem for blokeringer, og fjern dem. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontrollere hele luftkanalen for blokeringer og fjerne dem. Dette refererer til mundstykket, røret og det våde filter.
i6
En i6-informationskode (kan se ud som !9, når den vender på hovedet) betyder, at du skal tage din Philips støvsuger fra 7000-serien ud af stikkontakten, da den ellers ikke vil tænde. Tilslut kun apparatet under automatisk rengøring og under opladning.
i7
En i7 informationskode betyder, at den forkerte oplader er tilsluttet til din støvsuger i Philips 7000-serien. Brug kun den medfølgende adapter ved opladning af apparatet. Brug kun 34 V adapteren S036-1A340100HE. Du kan finde det tilsvarende adapternummer på adapteren. En erstatningsadapter fås under reservedelsnummer XV1793.
AUTOMATISK RENGØRING
Ikonet for AUTOMATISK RENGØRING på displayet betyder, at din støvsuger i Philips 7000-serien kører automatisk rengøring.
Udskiftning af børste
Ikonet for udskiftning af børste på displayet på din støvsuger i Philips 7000-serien minder dig om at udskifte mikrofiberbørsterne i AquaSpin-mundstykket. Ekstra mikrofiberbørster fås under reservedelsnummer XV1793 på vores websted.
E1
En E1-fejlkode betyder, at dit apparat har en systemfejl. For at løse dette kan du prøve en eller begge af følgende muligheder:
Se også billedet nedenfor for at identificere ikonerne for informationskoder.
i1
En i1-informationskode betyder, at tanken til snavset vand i din støvsuger i Philips 9000-serien er fuld. Tøm den.
I2
En i2-informationskode betyder, at AquaSpin-mundstykket ikke er tilsluttet (korrekt). Tilslut AquaSpin-mundstykket.
i3
En i3-informationskode betyder, at AquaSpin-mundstykket på din støvsuger i Philips 9000-serien er blokeret. Dette er en sikkerhedsafbrydelse. Kontroller, om der f.eks. sidder et strømkabel eller et stykke legetøj fast i mundstykket. Kontroller også børsterne, lejerne, motordelene og hætterne for at se, om der sidder hår eller andre forhindringer, og fjern dem. Hvis der ikke er nogen forhindringer, kan det allerede løse problemet at slukke og tænde for apparatet.
i4
En i4-informationskode betyder, at LED-mundstykket sidder fast. Dette er en sikkerhedsafbrydelse, i tilfælde af at der sidder noget fast i mundstykket (f.eks. et strømkabel eller et stykke legetøj). Kontroller rullebørsten og resten af mundstykket for hår eller andre forhindringer, og fjern dem. Hvis der ikke er nogen forhindringer, kan det løse problemet at slukke og tænde for apparatet. Se vores video for at få en trinvis vejledning i, hvordan du rengør børsten til dit apparat:
i5
En i5-informationskode betyder, at luftindsugningsåbningerne i din støvsuger i Philips 9000-serien er blokeret. De såkaldte luftindsugningsåbninger er placeret i mundstykket. Kontroller dem for blokeringer, og fjern dem. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontrollere hele luftkanalen for blokeringer og fjerne dem. Ved opsætning kun med støvsuger henviser dette til mundstykke, rør, filter, vortex-finder, langt sprækkemundstykke og miniturbobørste. Til opsætning af støvsuger og moppe henviser dette til mundstykket, røret og det våde filter
i6
En i6-informationskode (kan se ud som !9, når den vender på hovedet) betyder, at du skal tage din støvsuger i Philips 9000-serien ud af stikkontakten, da den ellers ikke vil tænde. Tilslut kun apparatet under automatisk rengøring og under opladning.
i7
En i7 informationskode betyder, at den forkerte oplader er tilsluttet til din støvsuger i Philips 7000-serien. Brug kun den medfølgende adapter ved opladning af apparatet. Brug kun 34 V adapteren S036-1A340100HE. Du kan finde det tilsvarende adapternummer på adapteren. En erstatningsadapter fås under reservedelsnummer XV1793.
En i10-informationskode betyder, at batteriet ikke er isat. Sørg for, at batteriet er isat korrekt, se videoen nedenfor for at få yderligere instruktioner:
AUTOMATISK RENGØRING
Ikonet for AUTOMATISK RENGØRING på displayet betyder, at din støvsuger i Philips 9000-serien kører automatisk rengøring.
Udskiftning af mikrofiberbørste
Ikonet for Udskiftning af mikrofiberbørste på displayet betyder, at din støvsuger i Philips 9000-serien minder dig om at udskifte børsterne i AquaSpin-mundstykket. Ekstra mikrofiberbørster fås under reservedelsnummer XV1793 på vores hjemmeside.
Rengøring af filter
Ikonet for rengøring af filter på displayet på din støvsuger i Philips 9000-serien minder dig om at rengøre filteret på dit apparat, som kun er støvsuger.
Se nedenstående video for at få en trinvis vejledning i, hvordan du rengør filteret.
Udskiftning af filter
Ikonet for udskiftning af filter på displayet på din støvsuger i Philips 9000-serien minder dig om at udskifte filteret på dit apparat, som kun er støvsuger. Erstatningsfiltre fås under reservedelsnummer XV1791 på vores websted.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?
Kan jeg udskifte batteriet i min trådløse Philips AquaTrio-støvsuger?
Hvornår skal børsterne og filtrene på Philips AquaTrio-støvsugeren udskiftes?
Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?
Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?
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