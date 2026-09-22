Min Trådløse Philips AquaTrio-støvsuger viser en fejlkode

Se også billedet nedenfor for at identificere ikonerne for fejl- og informationskoderne.



Fejlkoder:

E1

En E1-fejlkode betyder, at dit apparat har en systemfejl. For at løse dette skal du tage apparatet ud af adapteren og derefter sætte apparatet i adapteren igen. Prøv derefter at genstarte apparatet. Hvis løsningen ikke fungerer, skal du tage apparatet med til et Philips-servicecenter eller kontakte os.



E2

En E2-fejlkode (kan se ud som 53, når den vender på hovedet) betyder, at temperaturen i det rum, hvor apparatet bruges, opbevares eller oplades, er for lav. Sørg for, at temperaturen i rummet er over 5 °C. Hvis apparatet bruges og opbevares ved den korrekte temperatur og stadig viser fejlkoden, skal du kontakte os.



E3

En E3-fejlkode betyder, at temperaturen i det rum, hvor apparatet bruges, opbevares eller oplades, er for høj. Sørg for, at temperaturen i rummet er under 35 °C. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys eller høje temperaturer (i nærheden af varme komfurer, i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer). Hvis apparatet bruges og opbevares ved den korrekte temperatur og stadig viser fejlkoden, skal du kontakte os.



Informationskoder:

i1

En i1-informationskode betyder, at tanken til snavset vand i din støvsuger i Philips 7000-serien er fuld. Tøm den.



i3

En i3 informationskode (kan se ud som !E, når den vender på hovedet) betyder, at AquaSpin-mundstykket på din støvsuger i Philips 7000-serien sidder fast. Dette er en sikkerhedsafbrydelse. Kontroller, om der f.eks. sidder et strømkabel eller et stykke legetøj fast i mundstykket. Kontroller også børsterne, lejerne, motordelene og hætterne for at se, om der sidder hår eller andre forhindringer, og fjern dem. Hvis der ikke er nogen forhindringer, kan det løse problemet at slukke og tænde for apparatet.



i5

En i5 informationskode (kan se ud som !2, når den vender på hovedet) betyder, at luftindsugningsåbningerne i din støvsuger i Philips 7000-serien er blokeret. De såkaldte luftindsugningsåbninger er placeret i mundstykket. Kontroller dem for blokeringer, og fjern dem. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontrollere hele luftkanalen for blokeringer og fjerne dem. Dette refererer til mundstykket, røret og det våde filter.



i6

En i6-informationskode (kan se ud som !9, når den vender på hovedet) betyder, at du skal tage din Philips støvsuger fra 7000-serien ud af stikkontakten, da den ellers ikke vil tænde. Tilslut kun apparatet under automatisk rengøring og under opladning.



i7

En i7 informationskode betyder, at den forkerte oplader er tilsluttet til din støvsuger i Philips 7000-serien. Brug kun den medfølgende adapter ved opladning af apparatet. Brug kun 34 V adapteren S036-1A340100HE. Du kan finde det tilsvarende adapternummer på adapteren. En erstatningsadapter fås under reservedelsnummer XV1793.