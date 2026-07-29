Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen

For HD9285 kan du tilpasse forudindstillingerne ved at trykke kort på ikonet for den ønskede forudindstilling og justere tid og/eller temperatur. Tryk derefter på det samme forindstillingsikon, indtil enheden begynder at bippe, for at gemme dine personlige indstillinger.

For NA32x, NA33x og NA34x kan du tilpasse fabriksindstillingerne ved at:

Trykke på den forudindstilling, du vil ændre. Justere tiden og/eller temperaturen. Trykke på tids- eller temperaturknappen for at bekræfte. Trykke på tids- eller temperaturknappen igen for at gå tilbage til hovedmenuen. Trykke på den samme forudindstillingsknap i to sekunder for at gemme indstillingerne. Der lyder et bip, når indstillingen er gemt.

Du kan også gemme din foretrukne forudindstilling ved hjælp af knappen for fortrukken indstilling "☆":

Tænd apparatet ved at trykke på tænd-/sluk-knappen . Tryk på knappen for fortrukken indstilling "☆". Tryk på temperaturknappen. Vælg temperaturen. Tryk på tidsknappen. Vælg tiden. Når du har valgt tid, skal du trykke på tidsknappen for at vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på knappen for fortrukken indstilling "☆" i to sekunder for at gemme indstillingerne. Der lyder et bip, når indstillingen er gemt. Tryk på Start-knappen for at starte tilberedningen.

For at nulstille en forudindstilling for ovenstående modeller til standardtid og -temperatur skal du trykke kort på ikonet for den ønskede forudindstilling og derefter trykke på samme ikon igen, indtil enheden bipper.





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