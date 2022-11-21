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Philips-support

Der kommer ingen lyd fra forældreenheden til min Philips Avent Connected-babyalarm

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra forældreenheden, skal du følge nedenstående fejlfindingstips for at løse dine problemer:

  • Når lyden udsendes fra babyenheden, blinker indikatorerne for lydniveau på forældreenheden og reagerer på lyden. Kontroller, at forbindelsesindikatoren og forældreenheden er tændt.
  • Det er muligt, at forældreenheden er sat på lydløs eller indstillet for lavt. Slå lyden til på forældreenheden ved at trykke på den runde knap og øge lydstyrken.
  • Det er muligt, at følsomhedsniveauet er indstillet for lavt i forældremenuen. Øg følsomhedsniveauet i forældremenuen. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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