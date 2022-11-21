Philips-support Der kommer ingen lyd fra forældreenheden til min Philips Avent Connected-babyalarm

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra forældreenheden, skal du følge nedenstående fejlfindingstips for at løse dine problemer:

Når lyden udsendes fra babyenheden, blinker indikatorerne for lydniveau på forældreenheden og reagerer på lyden. Kontroller, at forbindelsesindikatoren og forældreenheden er tændt.

Det er muligt, at forældreenheden er sat på lydløs eller indstillet for lavt. Slå lyden til på forældreenheden ved at trykke på den runde knap og øge lydstyrken.

Det er muligt, at følsomhedsniveauet er indstillet for lavt i forældremenuen. Øg følsomhedsniveauet i forældremenuen.