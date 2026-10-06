Min Philips HomeRun-støvsugerrobot opretter ikke forbindelse til Philips HomeRun-appen

Du kan parre robotten med Philips HomeRun-appen ved at trykke på knappen ”Tilføj robot” (Add robot) og følge instruktionerne. Hvis parringen mislykkes, skal du følge nedenstående trin for at løse problemet:

Bemærk: Hvis dit Wi-Fi understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz, anbefaler vi, at du vælger 2,4 GHz for at få et bedre signal.

Kontrollér, at din robot er tændt

Kontrollér, at din robot er fuldt opladet, at stationen er tilsluttet en stikkontakt, og at robotten er tændt.

Kontrollér Wi-Fi-adgangskoden

Sørg for, at du har indtastet den korrekte adgangskode til dit Wi-Fi-hjemmenetværk i appen.

Vælg den rigtige robotmodel

Når du føjer robotten til appen, skal du vælge den rigtige model.

Med automatisk tømningsstation: XU7100, XU5100, XU3110 eller XU3100

Uden automatisk tømningsstation: XU7000, XU5000, XU3000 eller XU2000

Med dockingstation: XU6500

Kontrollér, om robotten er i Wi-Fi-opsætningstilstand

Robotten skal være i Wi-Fi-opsætningstilstand for at kunne parres med appen. Tænd-/slukknappen og knappen Hjem (Home) på robotten blinker for at angive, at Wi-Fi-opsætningsfunktionen er aktiveret. For at få din robot i Wi-Fi-opsætningstilstand skal du trykke på tænd-/sluk-knappen og knappen Hjem (Home) og holde dem nede samtidigt i tre sekunder. Indikatorerne på knapperne blinker orange for at angive, at robotten er i Wi-Fi-opsætningstilstand (se billedet nedenfor).

Kontrollér, at dit Wi-Fi fungerer korrekt

Kontrollér din internetforbindelse. Hvis dit netværk er langsomt, skal du slukke og tænde for routeren.

Placer stationen tættere på routeren

Robottens ladestation skal placeres et sted med god Wi-Fi-dækning. Placer stationen tættere på routeren for at få et stærkere Wi-Fi-signal.

Nyeste version af Philips HomeRun-appen

Kontrollér, om du bruger den nyeste version af Philips HomeRun-appen ved at gå til din appbutik, og se, om der er en tilgængelig opdatering.



Se vores videoer nedenfor, afhængigt af din model, med trin-for-trin instruktioner om, hvordan du slutter din robot til appen.

Hvis løsningerne ovenfor ikke løste problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.