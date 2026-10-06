ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Min Philips HomeRun-støvsugerrobot opretter ikke forbindelse til Philips HomeRun-appen

Hvis din Philips HomeRun wet & dry-robot ikke opretter forbindelse til Philips HomeRun-appen, bedes du læse artiklen nedenfor for at finde mulige årsager og løsninger. 

homerun-modeller

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU2000/20, XU5100/20, XU5000/10. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted