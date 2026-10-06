Min Philips HomeRun-støvsugerrobot tømmes ikke automatisk

Philips HomeRun-modellerne XU7100, XU5100, XU3110 og XU2100 er udstyret med en automatisk tømningsstation. Efter rengøring tømmes støvbeholderen automatisk i engangsposen på den automatiske tømningsstation.



Sådan sikrer du, at robotten automatisk tømmer støvbeholderen i engangsposen:

Kontrollér, at stationen er sluttet til stikkontakten.

Sørg for, at engangsstøvposen er placeret korrekt. Tip : Se videoen nedenfor om brug af den automatiske tømningsstation på din robotmodel.

: Se videoen nedenfor om brug af den automatiske tømningsstation på din robotmodel. Kontrollér, at støvposen ikke er fuld.

Kontrollér, at stationens låg er lukket.

Deaktiver tilstanden Støjsvag (Quiet) eller Forstyr ikke (Do not disturb) i HomeRun-appen.

Kontrollér, om indtaget på den automatiske tømningsstation er blokeret.



Bemærkning til model XU7100

Automatisk tømning starter ikke, hvis du flytter robotten manuelt tilbage til stationen.

Automatisk tømning starter kun, hvis robotten automatisk vender tilbage til stationen.

Bemærkning til model XU5100

Selvrensning starter, når du manuelt sender robotten tilbage til stationen, og når robotten automatisk vender tilbage til stationen.

Hvis du vil starte den automatiske selvrensning manuelt, skal du åbne Philips HomeRun-appen og vælge din robot på listen "Mine robotter" (My Robots). Klik derefter på knappen "Station" på startsiden, og vælg "Start selvrensning" (Start self-cleaning).

For at starte automatisk tømning, når du har sat robotten tilbage manuelt, skal du åbne Philips HomeRun-appen og vælge din robot på listen Mine robotter (My robots). Klik derefter på hovedmenuknappen i øverste venstre hjørne, og vælg Indstillinger for automatisk tømning (Auto-Empty settings). Her kan du klikke på knappen Tøm støvbeholder nu (Empty dust container now).

Bemærk, at automatisk tømning kun kan udføres hvert 10. minut for at undgå overophedning af motoren.



Hvis løsningen ovenfor ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.