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Min Philips HomeRun-støvsugerrobot tømmes ikke automatisk

Hvis din Philips HomeRun wet & dry-robot (model XU7100, XU5100, XU3100 , XU3110 og X2100) ikke tømmes automatisk, når den er færdig med rengøringen og vender tilbage til stationen, kan du finde mulige årsager og løsninger nedenfor.

modeller med automatisk tømningsstation

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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