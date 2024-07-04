Min Philips HomeRun-støvsugerrobot rengør ikke ordentligt
Hvis din Philips HomeRun wet & dry-robot ikke rengør ordentligt, kan du finde mulige årsager og løsninger nedenfor.
Nedenstående oplysninger gælder for 7000 Series-modeller.
Kontrollér, om støvbeholderen er fuld, og tøm den om nødvendigt.
Rengør luftfilteret i støvbeholderen, og sørg for, at luftfilteret placeres korrekt tilbage i støvbeholderen.
Kontrollér, om der sidder forhindringer fast i børsterne, og sørg for, at hoved- og sidebørsterne er rene og fri for hår eller andet snavs.
Kontrollér, om den vaskbare moppe trænger til udskiftning. Hvis moppen er for slidt til at kunne rengøre effektivt, skal den udskiftes. Du kan købe en ny vaskbar moppe via appen (hovedmenu > find tilbehør > erstatningsmoppepakke XV1470) eller Philips' websted.
Kontrollér, om vandtanken er tom eller har brug for påfyldning.
Se vedligeholdelsesvideoen til din robotmodel for at få trinvise instruktioner.
Nedenstående oplysninger gælder for 3000 Series-modeller.
Kontrollér, om støvbeholderen er fuld, og tøm den om nødvendigt.
Rengør luftfilteret i støvbeholderen, og sørg for, at luftfilteret placeres korrekt tilbage i støvbeholderen.
Kontrollér, om der sidder forhindringer fast i børsterne, og sørg for, at hoved- og sidebørsterne er rene og fri for hår eller andet snavs.
Kontrollér, om den vaskbare moppe trænger til udskiftning. Hvis moppen er for slidt til at kunne rengøre effektivt, skal den udskiftes. Du kan købe en ny vaskbar moppe via appen (hovedmenu > find tilbehør > erstatningsmoppepakke XV1430) eller Philips' websted.
Kontrollér, om vandtanken er tom eller har brug for påfyldning.
Se vedligeholdelsesvideoen til din robotmodel for at få trinvise instruktioner.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjalp med at løse problemet, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Nedenstående oplysninger gælder for 2000 Series-modeller.
Kontrollér, om støvbeholderen er fuld, og tøm den om nødvendigt.
Rengør luftfilteret i støvbeholderen, og sørg for, at luftfilteret tørres og sættes korrekt tilbage i støvbeholderen.
Kontrollér, om der sidder forhindringer fast i børsterne, og sørg for, at hoved- og sidebørsterne er rene og fri for hår eller andet snavs.
Kontrollér, om den vaskbare moppe trænger til udskiftning. Hvis moppen er for slidt til at kunne rengøre effektivt, skal den udskiftes. Du kan købe en ny vaskbar moppe via appen (hovedmenu > find tilbehør > erstatningsmoppepakke XV1430) eller Philips' websted.
Kontrollér, om vandtanken er tom eller har brug for påfyldning.
Se vedligeholdelsesvideoen eller lynhåndbogen til din robotmodel for at få trinvise instruktioner.
Hvis løsningen ovenfor ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Nedenstående oplysninger gælder for 6000 Series-modeller.
Sørg for, at filteret, sidebørsten og hovedbørsten er monteret korrekt.
Kontrollér støvbeholderen, og tøm den, hvis den er fuld.
Rengør indgangen til støvkassen, hvis den er blokeret af affald.
Kontrollér, om der er fremmedlegemer i børsterne, og fjern eventuelt hår eller snavs.
Vask med jævne mellemrum hovedbørsten, sidebørsten og moppekluden, og rengør hjulene. Tør dem, før de tages i brug igen.
Udskift alle slidte dele, herunder hovedbørsten, dækslet til hovedbørsten, sidebørsten, moppekluden og filterskærmen.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XU2000/20 , XU5100/20 , XU5000/10 . Klik her for at vise flere produktnumre ›