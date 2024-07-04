Min Philips HomeRun-støvsugerrobot rengør ikke ordentligt

Nedenstående oplysninger gælder for 2000 Series-modeller.

Kontrollér, om støvbeholderen er fuld, og tøm den om nødvendigt.

Rengør luftfilteret i støvbeholderen, og sørg for, at luftfilteret tørres og sættes korrekt tilbage i støvbeholderen.

Kontrollér, om der sidder forhindringer fast i børsterne, og sørg for, at hoved- og sidebørsterne er rene og fri for hår eller andet snavs.

Kontrollér, om den vaskbare moppe trænger til udskiftning. Hvis moppen er for slidt til at kunne rengøre effektivt, skal den udskiftes. Du kan købe en ny vaskbar moppe via appen (hovedmenu > find tilbehør > erstatningsmoppepakke XV1430) eller Philips' websted.

Kontrollér, om vandtanken er tom eller har brug for påfyldning.