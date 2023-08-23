Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien

Filter

For at sikre, at din ledningsfri Philips-støvsuger fungerer optimalt, skal du sørge for at rengøre filteret regelmæssigt. Følg disse enkle trin:

Fjern filterhuset fra den farvede del ved at dreje det mod uret (billede 8).

Tag den vaskbare skumseparator ud af filterhuset (billede 9).

Bank let på begge dele over en affaldsspand for at rengøre (billede 10).

Skyl skumseparatoren (billede 11), og klem den sammen, indtil der kommer rent vand ud (billede 12). Undlad at skylle filterhuset.

Bemærk : For at opnå det bedste rengøringsresultat skal du lade vandet løbe gennem filteret med filtertappen nedad, så dybtsiddende støv bliver skyllet ud.

Lad filteret tørre i 24 timer (billede 13).

Saml delene igen (billede 14-16).

Sørg for først at justere den fremspringende del på beholderen, før du vipper den på plads.

Du kan få mere detaljerede instruktioner i videoen nedenfor.

Bemærk : Din støvsuger vil automatisk minde dig om at rengøre filteret ved at vise en i8-informationskode efterfulgt af en QR-kode til bestilling af et nyt filter (tilbehør XV1681).

Når apparatet viser i8, kan du trykke på en hvilken som helst knap (undtagen tænd/sluk-knappen) for at se en rengøringsanimation med en trinvis vejledning til rengøring af filteret.

Vi anbefaler, at du udskifter filteret, hvis du bliver ved med at få en i8-meddelelse efter rengøring, eller mindst hver 6. måned for at sikre optimal ydeevne.

Støvbeholderen er ikke er monteret korrekt på apparatet