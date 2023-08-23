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Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien

Se nedenstående afsnit for at se, hvordan du rengør støvbeholderen, filteret, børsten og vandtanken på din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien. Du kan finde modelnavnet på støvsugerstangen, eller se billedet nedenfor.
 

8000-modeller

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC8347/01R1 , XC8043/01R1 , XC8057/01 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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