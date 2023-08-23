Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien
Se nedenstående afsnit for at se, hvordan du rengør støvbeholderen, filteret, børsten og vandtanken på din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien. Du kan finde modelnavnet på støvsugerstangen, eller se billedet nedenfor.
Støvbeholder Ved rengøring af støvbeholderen på din ledningsfri Philips-støvsuger skal du følge disse enkle trin:
Sluk for apparatet (billede 1).
Fjern beholderen ved at trykke på udløserknappen, mens du holder apparatet i en vinkel på 45 grader (billede 2).
Løft den farvede del for at få adgang til beholderen (billede 3).
Tip:
Hvis det er svært at fjerne denne del fra beholderen, kan du med flad hånd banke let på beholderen for at løsne den farvede del.
Det er nemmest at fjerne den, hvis du holder nederst på beholderen med den ene hånd og løfter op i den farvede del med den anden hånd.
Tøm støvbeholderen (billede 4).
Skyl støvbeholderen under vandhanen. Undgå brug af opvaskemaskine (billede 5).
Sørg for, at støvbeholderen er helt tør, før den sættes tilbage (billede 6-7).
Sørg for at justere den fremspringende del på beholderen, før du vipper den på plads. Du kan få mere detaljerede instruktioner i videoen nedenfor.
Filter For at sikre, at din ledningsfri Philips-støvsuger fungerer optimalt, skal du sørge for at rengøre filteret regelmæssigt. Følg disse enkle trin:
Fjern filterhuset fra den farvede del ved at dreje det mod uret (billede 8).
Tag den vaskbare skumseparator ud af filterhuset (billede 9).
Bank let på begge dele over en affaldsspand for at rengøre (billede 10).
Skyl skumseparatoren (billede 11), og klem den sammen, indtil der kommer rent vand ud (billede 12). Undlad at skylle filterhuset.
Bemærk: For at opnå det bedste rengøringsresultat skal du lade vandet løbe gennem filteret med filtertappen nedad, så dybtsiddende støv bliver skyllet ud.
Lad filteret tørre i 24 timer (billede 13).
Saml delene igen (billede 14-16).
Sørg for først at justere den fremspringende del på beholderen, før du vipper den på plads.
Du kan få mere detaljerede instruktioner i videoen nedenfor.
Bemærk: Din støvsuger vil automatisk minde dig om at rengøre filteret ved at vise en i8-informationskode efterfulgt af en QR-kode til bestilling af et nyt filter (tilbehør XV1681). Når apparatet viser i8, kan du trykke på en hvilken som helst knap (undtagen tænd/sluk-knappen) for at se en rengøringsanimation med en trinvis vejledning til rengøring af filteret. Vi anbefaler, at du udskifter filteret, hvis du bliver ved med at få en i8-meddelelse efter rengøring, eller mindst hver 6. måned for at sikre optimal ydeevne. Støvbeholderen er ikke er monteret korrekt på apparatet Hvis støvbeholderen ikke er monteret korrekt, kan der opstå problemer med sugefunktionen. Sørg for, at støvbeholderen er monteret korrekt ved først at justere den øverste del af beholderen, før den vippes på plads (se videoen nedenfor ved 1:11-1:15).
Børste Din ledningsfri Philips-støvsuger har en roterende børste inden i mundstykket. Børsten kan blive tilstoppet af hår og kræver regelmæssig vedligeholdelse. Følg nedenstående trin for at rengøre børsten, og se videoen for at få flere oplysninger:
Sluk for strømmen (billede A1).
Fjern børsten ved at trykke på knappen (billede A2-A3).
Klip og fjern eventuelle filtrede hår fra børsten (billede A4).
Fjern sidedækslet, og klip hårene over, der sidder derinde (billede A5).
Sæt børsten på plads igen. Din støvsuger er nu klar til brug (billede A5-A6).
Vandtank For at holde dit Aqua-mundstykke i god stand anbefaler vi, at du følger disse nemme trin til rengøring og tørring efter hver brug:
Fjern kluden fra vandtanken.
Tøm vandtanken (billede B1).
Rengør vandtanken under vandhanen, og ryst den forsigtigt (billede B4).
Lad vandtanken tørre, og rengør kluden ved at skylle den eller vaske den i vaskemaskinen.Vi anbefaler, at kluden udskiftes hver 6. måned (tilbehør XV1700).
Støvbeholder Følg nedenstående trin, og se videoen nedenfor for at få flere oplysninger:
Sluk for maskinen.
Fjern beholderen ved at trykke på udløserknappen på den håndholdte enhed ved siden af støvbeholderen (billede A1).
Tag låget af, og tøm støvbeholderen (billede A2-A3). Sørg for også at fjerne hår og snavs, der sidder fast i cyklonfilteret.
Tag filteret ud, og rengør indersiden af støvbeholderen med vand eller en fugtig klud (billede A5-A6). Brug ikke opvaskemaskine.
Sørg for, at støvbeholderen er helt tør, før du sætter den tilbage (billede A7-A9).
Filter For at sikre, at din ledningsfri Philips SpeedPro Max-støvsuger fungerer optimalt, er regelmæssig rengøring af filteret vigtig. Følg disse enkle trin:
Fjern beholderen ved at trykke på knappen ved siden af støvbeholderen på den håndholdte enhed (billede B2).
Fjern filterhuset fra støvbeholderen, og fjern den vaskbare skumseparator fra filterhuset (billede B3-B4).
Bank let på skumseparatoren hen over en affaldsspand for at fjerne løst snavs, og skyl skumseparatoren under vandhanen (billede B5)
Klem på den, indtil der kommer rent vand ud (billede B6-B7).
Husk, at du ikke må skylle filteret, men du skal blot slå på det hen over en affaldsspand (billede B8).
Lad filteret tørre i 24 timer (billede B9).
Saml delene igen (billede B10).
Yderligere oplysninger findes i videoen nedenfor. Bemærk:
For at opnå optimal ydeevne anbefaler vi , at du rengør filteret på din støvsuger en gang om måneden og udskifter filteret hver 6. måned.
Børste Din ledningsfri Philips Speed Pro Max-støvsuger har en roterende børste, der er placeret inden i mundstykket. Børsten kan blive tilstoppet af hår og kræver regelmæssig vedligeholdelse. Følg nedenstående trin, og se videoen nedenfor for at få flere oplysninger:
Fjern børsten med den praktiske knap, og tag sidedækslet af (billede A1-A3)
Træk eventuelle tråde på børsten og under dækslet af med fingrene, eller brug en saks (billede A4).
Sæt sidedækslet tilbage ved at trykke på det, indtil du hører et klik, og klik børsten på plads igen (billede A5-A7). Din støvsuger er nu klar til brug igen.
Vandtank Vi anbefaler, at du rengør og tørrer din Aqua-tank efter hver brug. Sådan kan det gøres i nogle enkle trin:
Fjern kluden fra vandtanken (billede B1).
Tøm vandtanken (billede B2).
Rengør vandtanken under vandhanen, og ryst den forsigtigt (billede B3-B5).
Tøm vandtanken, og lad den tørre (billede B6-B8).
Rengør kluden ved at skylle den eller vaske den i vaskemaskinen (billede B9).
Tip: (XC8347 og XC8349): Rengør også sidekanalerne på dit Aqua-mundstykke hver tredje måned, eller hvis du bemærker et fald i ydeevnen. Det kan du gøre ved at åbne sidekanalerne og fjerne snavset.