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Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 5000-serien

Se nedenstående afsnit for at lære, hvordan du rengør støvbeholderen, filteret, børsten og vandtanken på din ledningsfri Philips SpeedPro (Aqua)-støvsuger i 5000-serien.
 

Støvsugere i 5000-serien

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6722/01R1 , FC6725/01R1 , FC6727/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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