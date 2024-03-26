Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 5000-serien

Støvbeholder

Husk at tømme støvbeholderen efter hver brug, eller når støvet når MAX-niveauindikatoren (billede A1). Følg disse enkle trin for at rengøre støvbeholderen i din ledningsfri Philips-støvsuger:

Sluk for apparatet (billede A2).

Hold apparatet i en vinkel på 45 grader som vist på billede A3. Fjern støvbeholderen ved at trykke på udløserknappen, der er placeret i bunden af beholderen.

Tip: Fjern støvbeholderen, mens du holder apparatet lodret, for at undgå at spilde indholdet (billede A4).

Hold i de to blå bulede cirkler på siden af den farvede del, og løft den ud af støvbeholderen (billede A5).

Tøm det opsamlede støv fra støvbeholderen over i en affaldsspand (billede 6).

Sæt cyklonfilteret tilbage i støvbeholderen, og sørg for, at de to dele flugter (billede A7).

Sæt støvbeholderen tilbage ved først at rette filtersiden af spanden ind, før den hængsles på plads (billede A8).

Filter

For at sikre optimal ydeevne for din ledningsfri Philips-støvsuger er det vigtigt at rengøre filteret regelmæssigt. Følg disse enkle trin:

Løft filteret for at fjerne det fra støvbeholderen (billede B1).

Tag den vaskbare skumseparator ud af plastikfilterhuset (billede B2).

Bank på skumseparatoren og filterhuset over en papirkurv for at rengøre (billede B3). Rengør filterhuset grundigt ved at banke hårdt på det over en affaldsspand, indtil der ikke kommer mere støv ud af filterhuset.

Skyl skumseparatoren under vandhanen, og klem den sammen, indtil der kommer rent vand ud (billede B4). Undlad at skylle filterhuset.

Bemærk: For at opnå det bedste rengøringsresultat skal du lade vandet løbe gennem filteret med den mest beskidte side nedad, så dybtsiddende støv bliver skyllet ud.

Vent 24 timer, indtil skumseparatoren er helt tør (billede B5).

Bemærk: Svampefilteret må ikke tørres i direkte sollys, på en radiator eller i tørretumbleren.

For at vedligeholde den grundigt, skal du rengøre støvbeholderen og den farvede del under en

vandhane eller i varmt sæbevand (billede B6), og tør dem af (billede 8).

Saml delene igen (billede B7-10). Når du sætter støvbeholderen tilbage, skal du først rette filtersiden ind, før den hængsles på plads (billede B10).

Bemærk: For at få optimal ydeevne anbefaler vi, at du rengør støvsugerens separator hver måned og udskifter separatoren hver 6. måned (tilbehør XV1651).

Børste

Din ledningsfri Philips-støvsuger har en roterende børste inde i mundstykket. Børsten kan blive tilstoppet af hår og kræver regelmæssig vedligeholdelse. Følg nedenstående trin for at rengøre børsten:

Sluk for apparatet (billede C1).

Hold knappen på siden af mundstykket med den ene hånd, mens du fjerner børsten med den anden hånd. (billede C2).

Fjern al synligt snavs med hånden. Klip og fjern eventuelle filtrede hår fra børsten (billede C3).

Fjern sidedækslet (billede B4), og fjern hårene, der sidder derinde (billede C5).

Sæt børsten på plads igen. Din støvsuger er nu klar til brug (billede C6-8). Når børsten samles igen, skal du sørge for, at den er justeret korrekt ved først at sætte den ene side på plads, inden du klikker på den anden side.

Bemærk: Kontrollér og fjern også eventuelt snavs omkring dysehjulene.

Vandtank

For at holde din vandtank i god stand foreslår vi at følge disse nemme trin til rengøring og tørring efter brug:

Fjern kluden fra vandtanken (billede D1).

Tøm vandtanken (billede D2).

Fyld vandtanken under vandhanen, og ryst den for at fjerne rester af rengøringsmiddel (billede D3 og D4)

Tøm vandtanken, og lad den stå åben for at tørre. Sørg for, at tankdækslet ikke går tabt under opbevaring (billede D5 og D6)

Rengør kluden ved at skylle den eller vaske den i vaskemaskinen.