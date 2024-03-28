Min ledningsfrie Philips 7000-støvsuger har lav sugefunktion

Filteret og/eller cyklonen er snavsede

Hvis filteret og/eller cyklonen (den farvede del i støvbeholderen) er snavset, vil du bemærke, at sugefunktionen forringes. For at løse dette, skal du følge instruktionerne for at rengøre begge dele:

Støvbeholder/cyklon

Sluk for apparatet (billede A1).

Fjern beholderen ved at trykke på knappen, mens du holder apparatet i en vinkel på 45 grader (billede 2).

Løft den farvede del for at få adgang til beholderen (billede A3). Sørg for at fjerne hår og snavs, der sidder fast i cyklonen.

Tøm støvbeholderen (billede A4).

Skyl støvbeholderen under vandhanen. Brug ikke opvaskemaskine (billede A5).

Sørg for, at støvbeholderen er helt tør, før du sætter den tilbage (billede A6-A7).

Filter

Fjern filterhuset fra den farvede del ved at dreje det mod uret (billede B8).

Tag den vaskbare skumseparator ud af filterhuset (billede B9).

Bank let på begge dele over en affaldsspand for at rengøre (billede B10).

Skyl skumseparatoren (billede B11), og klem den sammen, indtil der kommer rent vand ud (billede B12). Undlad at skylle filterhuset. Bemærk: For at opnå det bedste rengøringsresultat skal du lade vandet løbe gennem filteret med filtertappen nedad, så dybtsiddende støv bliver skyllet ud.

Lad filteret tørre i 24 timer (billede B13).

Saml delene igen (billede B14-16).

Støvbeholderen er ikke sat korrekt på apparatet

Hvis støvbeholderen ikke er korrekt sat på, kan der opstå problemer med sugefunktionen. Sørg for at støvbeholderen er sat korrekt på ved først at rette oversiden af beholderen ind, før den hængsles på plads. Se eventuelt 1:10-1:15 i videoen herunder.

Bemærk :

Sørg for, at du først retter oversiden af beholderen ind, før du hængsler den på plads.

Sørg for, at filteret vaskes mindst en gang om måneden, når apparatet bruges regelmæssigt.