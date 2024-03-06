Min ledningsfrie støvsuger i Philips 8000-serien viser en fejlkode

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Se afsnittene nedenfor for at få mere at vide om fejlkoderne for den ledningsfrie støvsuger i Philips 8000-serien.
E1-fejl
En E1-fejl betyder, at apparatet ikke fungerer korrekt. Fjern batteriet (se billede), vent 10 sekunder, og sæt derefter batteriet tilbage. Hvis dette ikke afhjælper problemet, bedes du indlevere apparatet på et Philips-servicecenter eller kontakte os for at få yderligere hjælp på www.philips.com/support.
E2-fejl
En E2-fejl betyder, at apparatet betjenes ved en temperatur, der er lavere end driftstemperaturen. Flyt apparatet til et varmere rum. Apparatet må ikke opbevares, oplades eller anvendes ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C
E3-fejl
En E3-fejl betyder, at dit apparat betjenes ved en temperatur, der er højere end driftstemperaturen. Flyt apparatet til et køligere rum. Apparatet må ikke opbevares, oplades eller anvendes ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C
E5-fejl
En E5-fejl betyder, at dit batteri er beskadiget. Indlevér apparatet til et Philips-servicecenter, eller kontakt os for at få yderligere hjælp på http://www.philips.com/support.
E9-fejl
En E9-fejl betyder, at mundstykket betjenes ved en temperatur, der er højere end driftstemperaturen. Sluk for apparatet, og vent 15 minutter. Kontrollér derefter, om den øverste del af mundstykkets hus stadig er varmt. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere, indtil det er kølet ned. Når mundstykket er kølet ned, kan du prøve at tænde for apparatet igen.
i4-fejl
En i4 fejl betyder, at mundstykket er tilstoppet. Sørg for, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket ved at følge trinnene i brugervejledningen. Derefter skal du kontrollere røret ved at fjerne det fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller røret, og start apparatet.
i5-fejl
En i5-fejl betyder, at en ekstern genstand sidder fast i luftstrømspassagen. Sørg for, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket ved at følge trinnene i brugervejledningen, og kontrollér røret ved at fjerne røret fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller røret, og genstart apparatet.
i6-fejl
En i6-fejl betyder, at adapteren ikke er blevet afmonteret. Afmontér adapteren, før apparatet tages i brug.
i7-fejl
En i7-fejl betyder, at der bruges en forkert adapter. Brug kun den originale adapter til at oplade apparatet.
i8-fejl
Hvis du får vist en i8-fejlkode på din enhed, betyder det, at filteret er tilstoppet. For at løse dette problem skal du rengøre filteret ved at følge instruktionerne i brugervejledningen (billede 9-16) eller ved at se videoen nedenfor
Hvis du bliver ved med at få vist i8-meddelelsen, selv efter rengøring af filteret, anbefaler vi, at du udskifter det. Det anbefales at udskifte filteret hver sjette måned for at opnå optimal ydeevne.
Hvis du fortsat får vist i8-koden efter rengøring af filteret, kan du prøve følgende løsninger:
E1-fejl (eller 13)
En E1-fejl (kan se ud som 13, hvis du betragter displayet på hovedet) angiver, at Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max er blevet anvendt, opbevaret eller opladet ved en temperatur under 5 °C eller over 40 °C. Tag støvsugeren ud af opladeren, og placer den i et rum med en temperaturer på mellem 5 °C og 40 °C (41 °F – 104 °F). Lad apparatet få nogle minutter til at tilpasse sig temperaturen i rummet, og prøv så at bruge det igen. Hvis fejlkoden fortsætter, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp via http://www.philips.com/support.
E4-fejl (eller h3)
En E4-fejl (kan se ud som h3, hvis du betragter displayet på hovedet) betyder, at rullebørsten på din Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max er blokeret.
For at løse dette problem skal du slukke for apparatet, kontrollere rullebørsten og fjerne eventuelle blokeringer som f.eks. hår, fnug, snavs eller støv. Du kan gøre dette ved at følge disse trin:
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC8347/01R1, XC8043/01R1, XC8057/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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