Min ledningsfrie støvsuger i Philips 7000-serien viser en fejlkode

E1-fejl

En E1-fejl betyder, at apparatet ikke fungerer korrekt. Fjern batteriet (se billede), vent 10 sekunder, og sæt derefter batteriet tilbage. Hvis dette ikke afhjælper problemet, bedes du indlevere apparatet på et Philips-servicecenter eller kontakte os for at få yderligere hjælp på www.philips.com/support.



E2-fejl

En E2-fejl betyder, at apparatet betjenes ved en temperatur, der er lavere end driftstemperaturen. Flyt apparatet til et varmere rum. Apparatet må ikke opbevares, oplades eller anvendes ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C



E3-fejl

En E3-fejl betyder, at dit apparat betjenes ved en temperatur, der er højere end driftstemperaturen. Flyt apparatet til et køligere rum. Apparatet må ikke opbevares, oplades eller anvendes ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C



E5-fejl

En E5-fejl betyder, at dit batteri er beskadiget. Indlevér apparatet til et Philips-servicecenter, eller kontakt os for at få yderligere hjælp på http://www.philips.com/support.



E9-fejl

En E9-fejl betyder, at mundstykket betjenes ved en temperatur, der er højere end driftstemperaturen. Sluk for apparatet, og vent 15 minutter. Kontrollér derefter, om den øverste del af mundstykkets hus stadig er varmt. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere, indtil det er kølet ned. Når mundstykket er kølet ned, kan du prøve at tænde for apparatet igen.



i4-fejl

En i4 fejl betyder, at mundstykket er tilstoppet. Sørg for, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket ved at følge trinnene i brugervejledningen. Derefter skal du kontrollere røret ved at fjerne det fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller røret, og start apparatet.



i5-fejl

En i5-fejl betyder, at en ekstern genstand sidder fast i luftstrømspassagen. Sørg for, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket ved at følge trinnene i brugervejledningen, og kontrollér røret ved at fjerne røret fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller røret, og genstart apparatet.



i6-fejl

En i6-fejl betyder, at adapteren ikke er blevet afmonteret. Afmontér adapteren, før apparatet tages i brug.



i7-fejl

En i7-fejl betyder, at der bruges en forkert adapter. Brug kun den originale adapter til at oplade apparatet.



i8-fejl

Hvis du får vist en i8-fejlkode på din enhed, betyder det, at filteret er tilstoppet. For at løse dette problem skal du rengøre filteret ved at følge instruktionerne i brugervejledningen (billede 9-16) eller ved at se videoen nedenfor

Hvis du bliver ved med at få vist i8-meddelelsen, selv efter rengøring af filteret, anbefaler vi, at du udskifter det. Det anbefales at udskifte filteret hver sjette måned for at opnå optimal ydeevne.

Hvis du fortsat får vist i8-koden efter rengøring af filteret, kan du prøve følgende løsninger:

Vær ekstra opmærksom på at rengøre filterhuset grundigt. Det hjælper, hvis du banker hårdt på det over en affaldsspand, indtil der ikke kommer mere støv ud af filterhuset.

Hvis du har et ekstra rent filter, kan du udskifte det gamle filter med det nye og derefter støvsuge det gamle skumfilter og filterhuset med den håndholdte enhed.

Hvis du har en anden støvsuger eller en ministøvsuger, kan du bruge den til at rengøre både skumfilteret og filterhuset.

Hvis ovenstående instruktioner ikke hjælper, og du stadig får vist en i8-kode, skal filteret sandsynligvis udskiftes. Du kan købe nye filtre (XV1681/01) i Philips' onlinebutik på www.philips.com/support eller hos din Philips-forhandler.

Bemærk: Den anbefalede udskiftning efter seks måneder er et estimat, da filterets tilsmudsning i høj grad afhænger af dets brug.

i10-fejl