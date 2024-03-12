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Min ledningsfrie støvsuger i Philips 7000-serien viser en fejlkode

Se afsnittene nedenfor for at få mere at vide om fejlkoderne for den ledningsfrie støvsuger i Philips 7000-serien.
 

7000-modeller

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1, XC7042/01R1, XC7041/01R1. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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