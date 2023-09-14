Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 3000/2000-serien

For at sikre, at din ledningsfri Philips-støvsuger fungerer optimalt, skal du sørge for at rengøre filteret regelmæssigt. Følg disse enkle trin:

Når du har fjernet den farvede del fra holderen, skal du tage filterhuset ud ved at dreje det mod uret (billede 7).

Tag den vaskbare skumseparator ud af filterhuset (billede 8).

Bank på skumseparatoren og filterhuset over en papirkurv for at rengøre (billede 9).

Skyl den farvede del under vandhanen (billede 10), og tør den med en klud (billede 11).

Skyl skumseparatoren (billede 12), og klem den sammen, indtil der kommer rent vand ud (billede 13). Undlad at skylle filterhuset.

Vent 24 timer, indtil skumseparatoren er helt tør (billede 14).

Saml delene igen (billede 15-18).