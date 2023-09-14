Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 3000/2000-serien
Se nedenstående afsnit for at se, hvordan du rengør støvbeholderen, filteret, børsten og vandtanken på din ledningsfri Philips-støvsuger i 2000/3000-serien. Du kan finde modelnavnet på støvsugerstangen, eller se billedet nedenfor.
Følg disse enkle trin for at rengøre støvbeholderen i din ledningsfri Philips-støvsuger:
Sluk for apparatet (billede 1).
Fjern beholderen ved at trække i grebet, der er placeret på højre side af tænd/sluk-knappen (billede 2).
Løft den farvede del for at få adgang til beholderen (billede 3).
Tøm støvbeholderen (billede 4).
For at vedligeholde apparatet korrekt skal du skylle støvbeholderen under vandhanen. Undgå brug af opvaskemaskine (billede 5).
Sørg for, at støvbeholderen er helt tør (24 timer), før den sættes tilbage (billede 6).
For at sikre, at din ledningsfri Philips-støvsuger fungerer optimalt, skal du sørge for at rengøre filteret regelmæssigt. Følg disse enkle trin:
Når du har fjernet den farvede del fra holderen, skal du tage filterhuset ud ved at dreje det mod uret (billede 7).
Tag den vaskbare skumseparator ud af filterhuset (billede 8).
Bank på skumseparatoren og filterhuset over en papirkurv for at rengøre (billede 9).
Skyl den farvede del under vandhanen (billede 10), og tør den med en klud (billede 11).
Skyl skumseparatoren (billede 12), og klem den sammen, indtil der kommer rent vand ud (billede 13). Undlad at skylle filterhuset.
Vent 24 timer, indtil skumseparatoren er helt tør (billede 14).
Saml delene igen (billede 15-18).
Bemærk: For at opnå optimal ydeevne anbefaler vi , at du rengør filteret på din støvsuger en gang om måneden og udskifter filteret hver 6. måned (tilbehør XV1631).
Din ledningsfri Philips-støvsuger har en roterende børste inde i mundstykket. Børsten kan blive tilstoppet af hår og kræver regelmæssig vedligeholdelse. Følg nedenstående trin, og se videoen-for at få flere oplysninger:
Sluk for strømmen (billede 1).
Fjern børsten, mens knappen holdes mod højre (billede 2).
Fjern al synligt snavs med hånden (billede 3)
Klip og fjern eventuelle filtrede hår fra børsten (billede 4).
Fjern sidedækslet (billede 5), og fjern hårene, der sidder derinde (billede 6).
Sæt børsten på plads igen. Din støvsuger er nu klar til brug (billede 7-8).
Bemærk: Kontrollér og fjern eventuelt snavs omkring dysehjulene.
For at holde dit Aqua-mundstykke i god stand anbefaler vi, at du følger disse nemme trin til rengøring og tørring efter hver brug. Se videoen for at få mere at vide:
Fjern kluden fra vandtanken.
Tøm vandtanken (billede 1).
Rengør vandtanken under vandhanen, og ryst den forsigtigt (billede 2-5).
Lad vandtanken tørre, og rengør kluden ved at skylle den eller lægge den i vaskemaskinen (billede 6-7).
Vi anbefaler, at kluden udskiftes hver 6. måned (tilbehør XV1630).
Bemærk: Vandtanken i videoen ser lidt anderledes ud end din vandtank, men rengøringsmetoden er den samme (1:36-1:46).
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›