Min trådløse støvsuger i Philips 3000/2000-serien har lav sugefunktion

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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Tilbagekaldelse af batteri: Philips 2000 og Philips 3000-serien trådløse støvsugere
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?