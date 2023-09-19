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Philips-support

Min trådløse støvsuger i Philips 3000/2000-serien har lav sugefunktion

Hvis sugefunktionen på din batteridrevne Philips-støvsuger i 3000- eller 2000-serien ikke er så god som forventet, kan du finde mulige årsager og løsninger nedenfor.
 

3000- og 2000-serierne

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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