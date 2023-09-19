Min trådløse støvsuger i Philips 3000/2000-serien har lav sugefunktion

Hvis filteret ikke sidder i apparatet, kan det give problemer med sugefunktionen. Sørg for, at filteret sidder i apparatet og er samlet korrekt. Når du tilslutter støvbeholderen til apparatet, er det vigtigt først at rette den øverste del af beholderen ind, før den hængsles på plads (se billedet nedenfor).



Hvis du har kontrolleret ovenstående, og apparatet stadig har en dårligere sugefunktion end normalt, skal du indleveret det til et Philips-servicecenter eller kontakte os på www.philips.com/support for at få yderligere hjælp.

