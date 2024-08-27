Philips-support Forbindelsen mellem babyenhed og forældreenhed går ofte tabt

Hvis forbindelsen mellem babyenheden og forældreenheden går tabt en gang imellem, eller hvis lyden afbrydes, skal du følge nedenstående trin for at løse problemet.

Prøv en anden placering. Babyenheden og forældreenheden var sandsynligvis for tæt på grænsen for rækkevidden, eller der var interferens fra andre trådløse 2,4 Ghz enheder.

Reducer afstanden mellem babyenheden og forældreenheden, eller sluk andre trådløse 2,4 Ghz enheder (bærbare computere, mobiltelefoner, mikrobølgeovne osv.). Det kan tage op til 15 sekunder at genetablere forbindelsen mellem enhederne.

Genstart babyenheden og forældreenheden.

Kontrollér Wi-Fi-routerens signalstyrke for din babyenhed i Baby Monitor+-appen. Det fungerer bedst, når det viser Fremragende (Excellent) eller God (Good). Hvis den er svag, skal du flytte Wi-Fi-routeren tættere på babyenheden eller bruge en Wi-Fi-repeater for at sikre en god og stabil forbindelse for optimal ydeevne.

Nulstil routeren og modemmet. Tag stikket ud, vent ca. 10 sekunder, og sæt det i igen.

For at sikre en stabil forbindelse, især om natten, skal du sørge for, at babyenheden er sluttet til stikkontakten med en passende strømadapter. Benyt altid den medfølgende adapter for at opnå den optimale ydeevne.

For at sikre en stabil forbindelse, især om natten, skal du sørge for, at babyenheden er sluttet til stikkontakten med en passende strømadapter. Benyt altid den medfølgende adapter for at opnå den optimale ydeevne. Hvis du bruger tilstanden Direkte (Direct), kan du prøve tilstanden Automatisk (Auto) eller omvendt. Test og prøv, hvilken tilstand der passer bedst til dine behov.