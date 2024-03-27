Hvorfor lyser LED-indikatorerne ikke på min ledningsfri Philips 7000- eller 8000-støvsuger?

I menuen på displayet kan du kontrollere, om LED'erne er slukkede. Hvis du ikke bekræfter dit valg om at tænde LED'erne med menuknappen, forbliver LED'erne slukket (se billede). Du kan finde funktionen og aktivere LED'erne ved at se trinnene og videoen nedenfor:

Tryk på menuknappen, og skift belysningsfunktionen.

Bekræft ved at trykke på menuknappen igen.

Lysstyrken ændres ved at skifte mellem de tilgængelige niveauer med knapperne "+" og "-" og bekræfte ved at trykke på menuknappen igen. Der er tre forskellige valgmuligheder: Meget klart, klart og intet lys.

Nedenfor finder du videoen "How to use Philips Cordless Vacuum Aqua (Plus)", der forklarer, hvordan du aktiverer LED-lysene (ved 0:15-0:33)