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Philips-support

Hvorfor lyser LED-indikatorerne ikke på min ledningsfri Philips 7000- eller 8000-støvsuger?

Der kan være flere grunde til, at LED-indikatorerne på din ledningsfri Philips 7000- eller 8000-støvsuger ikke tændes. I de efterfølgende linjer kan du finde ud af, hvordan du nemt løser problemet.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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