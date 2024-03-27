Hvorfor lyser LED-indikatorerne ikke på min ledningsfri Philips 7000- eller 8000-støvsuger?
Der kan være flere grunde til, at LED-indikatorerne på din ledningsfri Philips 7000- eller 8000-støvsuger ikke tændes. I de efterfølgende linjer kan du finde ud af, hvordan du nemt løser problemet.
I menuen på displayet kan du kontrollere, om LED'erne er slukkede. Hvis du ikke bekræfter dit valg om at tænde LED'erne med menuknappen, forbliver LED'erne slukket (se billede). Du kan finde funktionen og aktivere LED'erne ved at se trinnene og videoen nedenfor:
Tryk på menuknappen, og skift belysningsfunktionen.
Bekræft ved at trykke på menuknappen igen.
Lysstyrken ændres ved at skifte mellem de tilgængelige niveauer med knapperne "+" og "-" og bekræfte ved at trykke på menuknappen igen. Der er tre forskellige valgmuligheder: Meget klart, klart og intet lys.
Nedenfor finder du videoen "How to use Philips Cordless Vacuum Aqua (Plus)", der forklarer, hvordan du aktiverer LED-lysene (ved 0:15-0:33)
Bemærk: Titlen på videoen omfatter 8000-serien, men den gælder også for 7000-serien, der har samme menu.
LED-indikatorerne på dit tilbehør tændes kun, når du slutter sprækkemundstykket (1), kombinationsværktøjet (2), møbelmundstykket (3) eller den bløde børste (4) direkte til den håndholdte enhed. LED-indikatorerne tændes ikke, når du slutter tilbehøret til røret. Sørg for, at LED-indikatorerne er tændt i menuen som beskrevet i første del af denne artikel.
Bemærk:
Kun LED'er på hovedmundstykket fungerer på både røret og den håndholdte enhed.
Mini turbobørsten (5) leveres ikke med lys.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›