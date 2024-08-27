Philips-support Forbindelsen mellem babyenheden og appen går ofte tabt

Hvis forbindelsen mellem din babyenhed og Philips Avent Baby Monitor+-appen ikke er tilfredsstillende, skal du følge nedenstående trin for at forbedre forbindelsen.

Kontrollér, om din Wi-Fi-forbindelse er god og stabil. Kontrollér styrken af Wi-Fi-signalet på siden med app-indstillinger. Det fungerer bedst, når det viser Fremragende (Excellent) eller God (Good). Ellers brug en Wi-Fi-repeater for at få et stærkere signal.

Sørg for at bruge den nyeste version af Philips Avent Baby Monitor+-appen. Hvis du ikke har den, skal du opdatere appen på din smartphone.

Genstart Philips Avent Baby Monitor+-appen på din smartphone.

Genstart modemmet og/eller routeren.

Genstart babyenheden ved at trykke på on/off-knappen.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .