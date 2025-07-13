Philips-support Der lækker vand/damp fra de calc-drejeknappen og fra bunden af mit Philips-dampstrygejern

Hvis overfladen på bunden af dit Philips-dampstrygejern bliver våd, eller der kommer damp og/eller vand ud under EASY DECALC-knappen, kan du se de mulige årsager og løsninger i vores artikel nedenfor.

EASY DECALC-drejeknappen sidder ikke helt fast Sluk for apparatet, og vent to timer for at lade det køle af. Skru knappen af, og sæt den i igen for at sikre, at den sidder godt fast. Gummitætningsringen på EASY DECALC-drejeknappen er nedslidt Vand og/eller damp kan sive ud af EASY DECALC-drejeknappen, hvis gummitætningsringen er slidt op. Kontakt os for at få flere oplysninger om udskiftning af EASY DECALC-drejeknappen. Hvis de ovenstående løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.