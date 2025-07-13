Philips-support
Der lækker vand/damp fra de calc-drejeknappen og fra bunden af mit Philips-dampstrygejern
Hvis overfladen på bunden af dit Philips-dampstrygejern bliver våd, eller der kommer damp og/eller vand ud under EASY DECALC-knappen, kan du se de mulige årsager og løsninger i vores artikel nedenfor.
Sluk for apparatet, og vent to timer for at lade det køle af. Skru knappen af, og sæt den i igen for at sikre, at den sidder godt fast.
Vand og/eller damp kan sive ud af EASY DECALC-drejeknappen, hvis gummitætningsringen er slidt op. Kontakt os for at få flere oplysninger om udskiftning af EASY DECALC-drejeknappen.
Hvis de ovenstående løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: PSG8300/20, PSG7200/20, PSG7130/20. Klik her for at vise flere produktnumre ›