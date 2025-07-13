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Philips-support

Der lækker vand/damp fra de calc-drejeknappen og fra bunden af mit Philips-dampstrygejern

Hvis overfladen på bunden af dit Philips-dampstrygejern bliver våd, eller der kommer damp og/eller vand ud under EASY DECALC-knappen, kan du se de mulige årsager og løsninger i vores artikel nedenfor.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: PSG8300/20, PSG7200/20, PSG7130/20. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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