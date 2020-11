Hvis dit produkt er påvirket, er det vigtigt at du skal holde op med at anvende baby alarmen.



Venligst kontakt dit lokale Consumer Care team for at få din baby alarm refunderet hos 35 44 41 30

Sørg venligst for at have din baby alarm og serienummeret klar, når du ringer.

Hvis dit produkt ikke er berørt, behøver du ikke foretage dig yderligere. Vi vil forsikre dig om, at det produkt, du har ved hånden, er ikke påvirkes af tilbagekaldelsen.