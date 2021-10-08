Produktet og den software, der er installeret i produktet (og eventuelle opdateringer heraf) ("produktets software") og i appen ("appens software") betegnes samlet som "tjenesterne".For at kunne få fuldt udbytte af de tjenester, der tilbydes af Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Holland ("Philips") skal du: a. downloade appen b. acceptere de vilkår og betingelser for brug af tjenesterne, som er angivet nedenfor ("vilkårene") c. anerkende appen som Philips' formelle kanal til kommunikation med dig, f.eks. i forhold til eventuelle ændringer i tjenesterne eller i vilkårene for sådanne tjenester ("formel kommunikation") d. anerkende, at tjenesterne er afhængige af tilgængeligheden af tredjeparters infrastruktur/systemkrav og tjenester (f.eks. ISP, operatør eller andet), uanset om de har indgået aftale med dig eller Philips e. aktivere tjenesterne ved at tilslutte produktet som angivet i brugervejledningen. Kundeservice: Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder angående produkterne, tjenesterne eller nærværende vilkår, kan du kontakte Philips’ kundeservice.

Nærværende vilkår og betingelser er en juridisk bindende aftale, og ved at benytte tjenesterne accepterer du at være bundet af disse vilkår. Brug af tjenesterne er underlagt disse vilkår.



Hvis du bruger disse Tjenester i EU, skal du være opmærksom på, at de yderligere vilkår i bilag I hermed er inkorporeret i og udgør en integreret del af denne Aftale.

Oversigt

Dit køb af et produkt er omfattet af den garanti, som følger med produktet ("garantien"). Denne garanti er et supplement til nærværende vilkår og forringer ikke eventuelle lovbestemte garantirettigheder, du har som forbruger i det land, hvori du er bosiddende.

Suspendering, opsigelse og ophør

Nærværende vilkår forbliver med fuld gyldighed, så længe du fortsætter med at tilgå eller bruge tjenesterne, eller indtil disse opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende vilkår. Philips kan når som helst (a) suspendere eller ophæve dine rettigheder til at få adgang til eller bruge Tjenesterne eller (b) ophæve nærværende Vilkår over for dig, hvis Philips i god tro mener, at du har brugt Tjenesterne i strid med nærværende Vilkår. Efter ophævelsen har du ikke længere tilladelse til at bruge eller tilgå Tjenesterne.

Philips forbeholder sig ret til når som helst at ændre, suspendere eller bringe Tjenesterne eller dele heraf til ophør med eller uden varsel. Du accepterer, at Philips ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for udøvelsen af førnævnte rettighed.





Konto og (de)aktivering (a) Du må kun oprette en konto og bruge tjenesterne, hvis du accepterer og overholder disse vilkår og gældende lovgivning. Enhver brug af eller adgang til tjenesterne af personer under 16 år er strengt forbudt og er i strid med nærværende vilkår. (b) Du erklærer dig indforstået med at: (i) nøjagtigt angive alle kontaktoplysninger og andre oplysninger, som Philips anmoder om, og straks at informere Philips om eventuelle ændringer i disse oplysninger; (ii) opretholde fortroligheden af dine loginoplysninger til kontoen. Adgang og brug Philips giver dig en uoverdragelig, ikke-eksklusiv ret (uden ret til at viderelicensere) til at få adgang til og bruge tjenesterne ved at installere og bruge appen udelukkende på din(e) mobile enhed(er) (uanset om den/de ejes af dig eller en anden person) under forbehold af vilkårene. Softwareopdateringer Vi leverer de nødvendige opdateringer i den periode, du med rimelighed kan forvente, og mindst så lang tid som Produktet er omfattet af Garantien. Vi opdaterer eller ændrer muligvis eventuelle Tjenester og kan gøre dette via fjernadgang uden at underrette dig. Hvis opdateringer ikke installeres inden for et rimeligt tidsrum, efter at de er blevet gjort tilgængelige, på grund af en handling eller manglende handling fra din side, er vi ikke ansvarlige for eventuelle forringelser af Tjenesterne som følge af denne fejl. Opdateringer eller ændringer er underlagt nærværende (eller en nyere version af disse) Vilkår. Automatiske softwareopdateringer Philips kan opdatere eller ændre produktets software til deres tjenester og kan gøre dette via fjernadgang uden at underrette dig. Opdateringer eller ændringer er underlagt nærværende (eller en nyere version af disse) Vilkår. Philips kan også opdatere appens software og vil orientere dig om dette. Visse restriktioner Du accepterer (a) ikke at bruge tjenesterne i strid med love, bestemmelser eller retsafgørelser eller til ulovlige eller krænkende formål, (b) kun at bruge tjenesterne, som Philips har tiltænkt det, (c) ikke at bruge tjenesterne på nogen måde, som kan skade Philips, dets tjenesteudbydere eller nogen anden person, (d) ikke at genudgive, reproducere, distribuere eller dekompilere nogen del af tjenesterne og (e) at overholde ethvert andet rimeligt krav eller enhver anden rimelig restriktion, som Philips anmoder dig om eller pålægger dig. Jailbreak enheder Denne app er ikke beregnet til brug på enheder, hvor operativsystemet ikke længere svarer til standarden ("Jailbreak-enheder"). Du indvilliger i ikke at forsøge at installere eller bruge appen på en Jailbreak-enhed. Ethvert forsøg på at installere eller bruge appen på en Jailbreak-enhed vil være et brud på disse vilkår og kan medføre lukning af kontoen uden refundering, efter Philips' skøn. Philips er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug på Jailbreak-enheder.





Open Source Produktets software og/eller appens software kan indeholde komponenter, der er underlagt en open source-licens i stedet for nærværende vilkår for anvendelse. Flere oplysninger om appens software kan findes i afsnittet Om i appen. Flere oplysninger om produktets software kan findes i produktets brugervejledning. En eventuel kildekode, der skal udstedes i henhold til de relevante open source-licenser, udleveres efter anmodning. Kontakt [email protected] på engelsk med produktidentifikationen for at anmode om kildekoden eller om andre oplysninger. Gebyrer og opgraderinger, der skal betales for Adgang til tjenesterne leveres af Philips uden beregning. Philips kan beslutte at tilbyde supplerende tjenester ("opgraderinger, der skal betales for") mod et gebyr. Philips vil informere dig, hvis en tjeneste vil blive tilbudt mod et gebyr fremover. I sådanne tilfælde kan du vælge enten at fortsætte din brug af de udbudte tjenester gratis, hvis det er relevant, eller du kan vælge den opgradering, der skal betales for, til det påkrævede gebyr, eller du opsige din brug af tjenesterne. Brugerindhold Du kan oprette eller uploade indhold via tjenesterne ("brugerindhold"), i hvilket tilfælde du afgør, hvad der skal være offentligt tilgængeligt. Vi ønsker, at du og andre kan få glæde af vores tjenester, så brug venligst ikke vores Tjenester på en måde, der almindeligvis anses for upassende (f.eks. uanstændig opførsel, overtrædelse af love og bestemmelser, stødende opførsel, diskriminering eller krænkelse af andres rettigheder). Brugerindhold leveres ikke af Philips, og vi står ikke inde for holdninger, anbefalinger eller rådgivning udtrykt deri. Når du deler dit indhold, kan vi også bruge det til egne formål, herunder til kommercielle formål. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du udvise forsigtighed med, hvad du deler. Tredjeparter og tredjepartsgebyrer Når du bruger tjenesterne, er det sandsynligt, at du også bruger en tjeneste, downloader software eller køber varer, der leveres af en tredjepart. Disse tredjepartstjenester og -produkter kan have deres egne gældende regler og begrænsninger, som er særskilt fra disse vilkår, og du skal overholde dem i forhold til denne tredjepart.Du anerkender, at du hæfter for alle gebyrer, som tredjeparter, f.eks. din ISP- eller mobilenhedsoperatør, der leverer specifikke systemkrav, der gør dig i stand til at udnytte Tjenesterne, opkræver. Ejerskab og intellektuel ejendomsret Philips ejer ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker og designrettigheder til alle materialer og alt indhold, der vises på og fra tjenesterne. Du må ikke reproducere, ændre, skabe afledte værker fra, fremvise, indramme, fremføre, offentliggøre, distribuere, udbrede, sende, udsende eller rundsende sådanne materialer eller sådant indhold til en eventuel tredjepart (herunder fremvisning eller distribution af materiale ved hjælp af et tredjepartswebsted) uden Philips' forudgående, skriftlige samtykke ud over brug af tjenesterne til deres tilsigtede formål. Philips forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt meddelt i nærværende vilkår. Hvis du sender en kommentar, et forslag eller andet materiale ("Feedback") med tilknytning til Tjenesterne (dog med undtagelse af eventuelt ulovligt indhold) til Philips, overdrager du hermed alt ejerskab af og omkring en sådan Feedback til Philips og anerkender, at vi har ret til at bruge og implementere en sådan Feedback, som vi måtte finde det anvendeligt, uden begrænsning, og uden tavshedspligt, tildeling eller kompensation til dig, eller giver Philips licens til at bruge en sådan Feedback uden begrænsninger af nogen art, i den udstrækning det foregående anses for at være trådt ud af kraft. Garantifraskrivelser Det er vores mål at give dig en god brugeroplevelse. DU SKAL DOG VÆRE INDFORSTÅET MED, AT VI KUN KAN LEVERE TJENESTERNE TIL DIG ”SOM BESET” OG ”SOM DE ER TIL RÅDIGHED”, OG AT AKTUALITETEN OG DE RESULTATER, SOM DU FÅR FRA TJENESTERNE, IKKE GARANTERES. Dette skyldes blandt andet, at tilgængeligheden af tjenesterne også er afhængig af eksterne omstændigheder som din computer, mobile enhed, kabling i hjemmet, Wi-Fi-netværk, din internetudbyder og leverandør af mobile enheder, hvorpå Philips ingen indflydelse har. I forhold til tjenesterne kan Philips derfor ikke garantere: tilgængelighed, oppetid, nøjagtighed af resultater, nøjagtighed af data, lagring af data, tilgængelighed i alle lande, pålidelighed af resulterende meddelelser samt en specifik grad af besparelser eller andre økonomiske fordele. Ansvarsbegrænsning Selvom vi har stor tiltro til vores tjenester, er der altid en risiko for, at der er noget, der ikke virker, som det skal. Vi beklager, hvis det uheldige skulle ske, at tjenesterne ikke fungerer, eller hvis indhold går tabt. Vi forstår, at dette er uheldigt og ubelejligt. Desværre kan vi ikke, til det af gældende lovgivning maksimalt tilladte omfang, acceptere ansvaret for nogen skader, der er pådraget som et resultat af din brug af tjenesterne. I ALLE TILFÆLDE ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR BELØB, DER OVERSTIGER DE GEBYRER, DER BLEV BETALT I FORBINDELSE MED TJENESTERNE. Formel kommunikation Vi kan fra tid til anden opdatere nærværende vilkår. Hvis vi gør det, vil vi gøre det ved formel kommunikation. Hvis vi foretager en større ændring i de vigtige punkter i nærværende vilkår (væsentlig ændring), kan vi gøre dig opmærksom på ændringerne på en mere direkte måde. For eksempel kan vi midlertidigt fremhæve de nye eller ændrede afsnit i nærværende vilkår, midlertidigt lave en fremtrædende meddelelse i appen eller midlertidigt tilføje ordet "Opdateret" til titlen på nærværende vilkår og/eller eventuelle hypertekstlinks, der henviser til nærværende vilkår. I nogle tilfælde kan vi også sende dig en e-mail eller anden form for kommunikation, som fortæller dig om de ændringer og de valgmuligheder, du har, eller om handlinger, du kan foretage, før de træder i kraft. Din passivitet eller fortsatte brug af tjenesterne efter sådanne advarsler eller meddelelser eller din accept af eventuelle ændringer, hvor vi kræver din forhåndsgodkendelse, angiver over for os, at du accepterer disse ændringer.

Anvendelig ret I det omfang, gældende ret tillader det, gælder, at nærværende betingelser for brug forstås, fortolkes og er underlagt lovgivningen i Holland uden hensyn til internationale privatretsregler herom.



Dine lovsikrede rettigheder i henhold til forbrugerretten i dit bopælsland forbliver upåvirkede af valget af lovgivning. Parterne er enige om, at FN-konventionen om aftaler om internationale køb ikke finder anvendelse for nærværende vilkår.