Den 26. april 2021 udsendte Philips en vigtig opdatering vedrørende proaktive bestræbelser på at løse identificerede problemer med en komponent i visse produkter i vores Sleep and Respiratory Care-sortiment.

På det tidspunkt, ud fra et forsigtighedsprincip og baseret på tilgængelige oplysninger, oplyste Philips om potentielle sundhedsrisici i forbindelse med støjdæmpende skum, der anvendes i specifikke Philips CPAP-enheder (Continuous Positive Airway Pressure), BiLevel PAP-enheder(BiLevel Positive Airway Pressure) og mekaniske ventilatorer. Virksomheden oplyste også, at der foregik en løbende analyse af potentielle sundhedsrisici, og at der ville blive givet yderligere oplysninger, når de blev tilgængelige.

Som et resultat af en omfattende løbende analyse efter denne meddelelse udsendte virksomheden den 14. juni 2021 en tilbagekaldelsesmeddelelse for specifikke berørte enheder.

Tilbagekaldelsesmeddelelsen informerer kunder og brugere om potentielle indvirkninger på patienters sundhed og den kliniske brug i forbindelse med dette problem. Mulige sundhedsrisici omfatter eksponering for nedbrudt støjdæmpende skum, f.eks. forårsaget af ikke-godkendte rengøringsmetoder såsom ozon, og eksponering for kemiske emissioner fra skummaterialet. Miljøer med høj varme og høj luftfugtighed kan også bidrage til skumnedbrydning i visse områder.

Indtil nu har Philips modtaget et begrænset antal indberetninger om mulig patientpåvirkning på grund af skumnedbrydning, og der er ingen rapporter til dato om patientpåvirkning i forbindelse med kemiske emissioner. Virksomheden fortsætter med at overvåge indberetninger om potentielle sikkerhedsproblemer, som det kræves af bestemmelser og lovgivning om medicinsk udstyr på de markeder, hvor vi opererer.

Tilbagekaldelsesmeddelelsen anbefaler patienter og kunder at udføre følgende handlinger:

- For patienter, der bruger BiLevel PAP- og CPAP-apparater:

Kontakt en læge eller ordinerende afdeling, før du foretager ændringer i den ordinerede behandling. Mens de identificerede risici resulterede i, at Philips anbefalede ophørt brug, er det vigtigt at konsultere en læge for at finde frem til de mest hensigtsmæssige muligheder for fortsat behandling. Sammen med en læge afgøre, om fordelen ved fortsat behandling med enheden opvejer de identificerede risici.

- For patienter, der anvender livsunderstøttende mekaniske ventilatorenheder: UNDLAD at afbryde eller ændre den ordinerede behandling uden at konsultere læger for at fastlægge de næste trin.

Philips anbefaler, at kunder og patienter stopper brugen af ozonrelaterede rengøringsprodukter og overholder brugerhåndbogen til deres udstyr vedrørende godkendte rengøringsmetoder.

Derudover minder Philips kunder og patienter om at gennemgå alderen på deres BiLevel PAP- og CPAP-enheder, da det typisk anbefales at udskifte dem efter fem års brug.

Vi behandler denne sag med største alvor og arbejder på at afhjælpe dette problem så effektivt og grundigt som muligt.

Virksomheden har udviklet en omfattende plan, der skal udskifte det nuværende tøjdæmpende skum med et nyt materiale, der ikke er berørt af dette problem, og denne proces er allerede påbegyndt.

For yderligere oplysninger om tilbagekaldelsesmeddelelsen samt instruktioner til kunder, brugere og læger kan de berørte parter kontakte deres lokale Philips-repræsentant eller besøge www.philips.com/SRC-update eller ringe gratis på (0045) 80 25 42 45.